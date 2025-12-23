محافظ بورسعيد والسفيرة فايزة أبو النجا يتفقدان معدلات التنفيذ بمشروع إنشاء إستاد النادي المصري

تفقد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، والسفيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، واللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري، معدلات التنفيذ بمشروع إنشاء استاد النادي المصري للوقوف على مستجدات الأعمال ومتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية وبدعم مباشر من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظ بورسعيد والسفيرة فايزة أبو النجا يتفقدان معدلات التنفيذ بمشروع إنشاء استاد النادي المصري

رافقه خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والاستاذ محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة،و أعضاء مجلس الشيوخ و النواب ولفيف من القيادات والتنفيذية بمحافظة بورسعيد

وخلال الجولة ، تابع محافظ بورسعيد والسفيرة فايزة أبو النجا مستشار السيد رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية الخاصة بالمدرجات والمنحدرات والسلالم بالكامل إلى جانب الأعمال الجارية حاليًا في التشطيبات المعمارية أسفل المدرجات وكذلك بالفندق والمقصورة الرئيسية.

كما تفقد المحافظ أعمال تركيب كراسي مدرجات الدرجة الأولى والثانية والثالثة، واستكمال تركيب المظلة المعدنية أعلى المقصورة الرئيسية بالإضافة إلى متابعة أعمال تأسيس تربة زراعة النجيل بالملعب الرئيسي وفرز وتركيب الشاشات الإلكترونية، والاستعداد لتركيب آخر 8 أعمدة إنارة بالملعب.

وأكد محافظ بورسعيد أن ما يشهده المشروع من تقدم ملحوظ يعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على دعم الرياضة وتطوير المنشآت الرياضية بالمحافظة بما يسهم في توفير بنية رياضية حديثة قادرة على استضافة البطولات والفعاليات الكبرى.

ووجه اللواء محب حبشي بتسريع وتيرة العمل والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد استعدادًا للافتتاح وتسريع وتيرة العمل وتذليل أية معوقات قد تعترض التنفيذ، مؤكدًا أن المشروع يسير بخطى ثابتة ليصبح الاستاد الجديد صرحا رياضيا متكاملًا يليق بتاريخ النادي المصري وجماهيره العريقة.