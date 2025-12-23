محافظ بورسعيد والسفيرة فايزة أبو النجا يتفقدان معدلات التنفيذ بمشروع إنشاء إستاد النادي المصري

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
منتخب مصر يبدأ استعدادات مواجهة جنوب أفريقيا
ننشر أسماء المكرمين من الوزراء والعلماء باحتفالية عيد العلم الـ20 بجامعة القاهرة
شغل مدربين.. ماذا قال حسام حسن للاعبي منتخب مصر في مباراة زيمبابوي؟
لا هيمنة ولا أغلبية .. طارق خضر يكشف لـ«صدى البلد» ملامح البرلمان المقبل
باشر أعمال الإنقاذ.. محافظ الجيزة يتفقد مصابي عقار إمبابة المنهار بالمستشفى .. صور
محافظات

محمد الغزاوى

تفقد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، والسفيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، واللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري، معدلات التنفيذ بمشروع إنشاء استاد النادي المصري للوقوف على مستجدات الأعمال ومتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية وبدعم مباشر من القيادة السياسية برئاسة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظ بورسعيد والسفيرة فايزة أبو النجا يتفقدان معدلات التنفيذ بمشروع إنشاء استاد النادي المصري

رافقه خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والاستاذ محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة،و أعضاء مجلس الشيوخ و النواب  ولفيف من القيادات والتنفيذية بمحافظة بورسعيد

وخلال الجولة ، تابع محافظ بورسعيد والسفيرة فايزة أبو النجا مستشار السيد رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية الخاصة بالمدرجات والمنحدرات والسلالم بالكامل إلى جانب الأعمال الجارية حاليًا في التشطيبات المعمارية أسفل المدرجات وكذلك بالفندق والمقصورة الرئيسية.

كما تفقد المحافظ أعمال تركيب كراسي مدرجات الدرجة الأولى والثانية والثالثة، واستكمال تركيب المظلة المعدنية أعلى المقصورة الرئيسية بالإضافة إلى متابعة أعمال تأسيس تربة زراعة النجيل بالملعب الرئيسي وفرز وتركيب الشاشات الإلكترونية، والاستعداد لتركيب آخر 8 أعمدة إنارة بالملعب.

وأكد محافظ بورسعيد أن ما يشهده المشروع من تقدم ملحوظ يعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على دعم الرياضة وتطوير المنشآت الرياضية بالمحافظة بما يسهم في توفير بنية رياضية حديثة قادرة على استضافة البطولات والفعاليات الكبرى.

ووجه اللواء محب حبشي بتسريع وتيرة العمل والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد استعدادًا للافتتاح وتسريع وتيرة العمل وتذليل أية معوقات قد تعترض التنفيذ، مؤكدًا أن المشروع يسير بخطى ثابتة ليصبح الاستاد الجديد صرحا رياضيا متكاملًا يليق بتاريخ النادي المصري وجماهيره العريقة.

