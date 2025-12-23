تفقد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، بدء العمل في مشروع إنشاء 111 عمارة سكنية بجوار مساكن محمد مهران بالحى الإماراتي جنوب بورسعيد، لمستحقي الإسكان التعاوني، وفاءً بالوعد و تزامنًا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي. رافقته السفيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي و اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي والعسكري،



وقد حضر الزيارة كلا من الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد و اللواء أركان حرب مهندس محمود نصار، نائب وزير الإسكان ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء مهندس وائل مصطفى حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء، و المهندسة هويدا شميس، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء، و المهندس حسن البسيوني، رئيس منطقة تعمير بورسعيد ولفيف من القيادات التنفيذية بمحافظة بورسعيد

وفاءً بالوعد ..

محافظ بورسعيد يتفقد بدء العمل في مشروع إنشاء 111 عمارة سكنية بالحى الإماراتي

تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع ومتابعة الاستعدادات الجارية تمهيدًا لبدء التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد ويضم المشروع 111عمارة اسكان اجتماعي وينفذ تحت إشراف الجهاز المركزي لتعمير سيناء منطقة تعمير بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية، وبذل الجهود المكثفة للانتهاء من مشروعات الإسكان في أقرب وقت ممكن، بما يضمن حصول جميع المستحقين على وحداتهم السكنية، مشددًا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.