وزير الخارجية: هدم 41 سجنًا وإنشاء مراكز تأهيل برعاية صحية وغذائية
غيابات الزمالك ضد سموحة في كأس عاصمة مصر
تريزيجيه: درسنا جنوب إفريقيا وجاهزون لـ عبور البافانا بافانا
وزير التموين يفتتح السجل التجاري بالغرفة التجارية في القليوبية
أعلنّ عن أنفسهن على الإنترنت.. القبض على 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالجيزة والإسكندرية|صور
انتي فوق القرف ده.. فيدرا تدعم ريهام عبدالغفور بعد واقعة تصويرها
مخدرات بـ55 مليون جنيه.. مصرع 3مجرمين فى إطلاق نار مع شرطة الإسكندرية
محافظ القاهرة : بدء استبدال التوك توك بسيارات كيوت صغيرة بـ 7 أحياء
مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج
جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم وتمكين ذوي الإعاقة.. بيان رسمي
الحكومة تحسم الجدل: لا نية لبيع مصانع الغزل والنسيج.. وتطوير 60 منشأة بأحدث تكنولوجيا
حمزة العيلي يدافع عن محمد صبحي: إحنا في زمن كله فتن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير العمل يدعو أصحاب الأعمال للمشاركة في مبادرة التفتيش الذكي

وزير العمل
وزير العمل

وجه محمد جبران وزير العمل دعوة رسمية إلى منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين للمشاركة في منظومة مبادرة «التفتيش الذكي»، باعتبارها إحدى المبادرات الحديثة التي تستهدف تحقيق بيئة عمل لائقة ومستقرة، ودعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأكد الوزير أن المبادرة تعتمد على تلقي طلبات المشاركة من المنشآت الراغبة، سواء من خلال مكتب وزير العمل أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، مع الالتزام الكامل بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

وأوضح جبران أن المشاركة في مبادرة «التفتيش الذكي» تتطلب الالتزام بعدد من المحاور الأساسية، من بينها تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للقرارات المنظمة، وتوفيق أوضاع عقود العمل طبقًا للشروط والضوابط التي حددها القانون، والالتزام بإجراءات تراخيص عمل الأجانب، إلى جانب استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية بما يضمن حماية العاملين واستدامة بيئة العمل داخل المنشآت.

وأشار وزير العمل إلى أن المنشآت الملتزمة والمنضمة للمبادرة ستحصل على حزمة من المكتسبات التحفيزية، تشمل منح شهادة التزام رسمية من وزارة العمل، وتصنيفها ضمن قوائم «العلامة الخضراء»، بما يعكس التزامها الكامل بتطبيق القانون، فضلًا عن تعليق التفتيش الدوري عليها لمدة عام طالما استمر الالتزام.

وأضاف أن الوزارة ستعمل على الترويج لهذه المنشآت باعتبارها نماذج ناجحة للشركات التي تطبق التشريعات العمالية وتسهم في تحقيق بيئة عمل لائقة وفقًا لمعايير العمل الدولية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحقق الاستقرار في سوق العمل.. واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مبادرة «التفتيش الذكي» تمثل نقلة نوعية في فلسفة التفتيش العمالي، تقوم على الشراكة والثقة المتبادلة، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم أصحاب الأعمال، داعيًا جميع المنشآت الجادة إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة والاستفادة من مزاياها..

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

