قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إضافة أفراد أسرتك على بطاقة التموين قبل نهاية 2025.. الشروط والخطوات
شمس البارودي: بعد وفاة زوجي أصبح اهتمامي بكتاب الله والدعاء وأختم القرآن مرتين شهريًا
هوجو بروس: لا يمكننا التكيف بنسبة 100% أمام منتخب قوي مثل مصر
الدوائر الملغاة.. تقرير حقوقي يرصد عملية تصويت المصريين بالخارج
أزهري يوجه رسالة عاجلة للزوجات اللواتي خلعن أزواجهن
خلاف داخل مجلس الزمالك حول مصير أحمد عبد الرؤوف.. وهذا موقف لبيب من قرار الإقالة
كواليس زيارة وزيرة التنمية المحلية لبورسعيد.. تفقدت خلالها الكورنيش ونماذج تطوير الحميدي | شاهد
صورة أثارت الجدل .. هل تواجد مصطفى محمد في مباراة الجزائر والسودان؟
مصطفى محمد جاهز لمواجهة جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية
الإفتاء تحذر من إقامة هذه الصلاة في ليلة أول جمعة في رجب
المصريون في الصدارة.. 19 اسما يكتسحون قائمة فوربس للشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الدوائر الملغاة.. تقرير حقوقي يرصد عملية تصويت المصريين بالخارج

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
الديب أبوعلي

أصدر  مجلس أصدر مجلس الشباب المصري تقريره الرقابي حول عملية تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة للدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي أُجريت على مدار يومين متتاليين داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية بعدد من الدول، وسط انتظام ملحوظ في سير العملية الانتخابية وإقبال متزايد من أبناء الجاليات المصرية.

وأكد التقرير أن عملية التصويت جرت في أجواء اتسمت بالهدوء والانضباط، مع التزام كامل بالإجراءات التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتوفير تسهيلات واضحة للناخبين، لا سيما في الدول ذات الكثافات المصرية المرتفعة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، اللتان واصلتا التنافس على صدارة معدلات مشاركة المصريين بالخارج.

رصد عدد من المخالفات الانتخابية 

وأشار التقرير إلى أن فئة الشباب كانت الفئة الغالبة بين المشاركين في جولة الإعادة، إلى جانب زيادة ملحوظة في معدلات مشاركة الذكور مقارنة بمراحل سابقة، خاصة في الدوائر المرتبطة بمحافظات الصعيد، وهو ما يعكس تنامي الوعي السياسي لدى المصريين بالخارج وحرصهم على استكمال الاستحقاقات الدستورية.

كما رصد مجلس الشباب المصري بعض المخالفات البسيطة المحدودة، تمثلت في استمرار مظاهر دعاية انتخابية غير مؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو حمل بعض أنصار المرشحين لصور دعائية بمحيط مقار التصويت، مؤكدًا أن هذه الملاحظات لم ترقَ إلى التأثير على نزاهة العملية الانتخابية أو سلامتها.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري - بأن “ما شهدناه خلال تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة يعكس حالة من الوعي المتراكم لدى أبناء الجاليات المصرية، وإدراكًا حقيقيًا لأهمية دور مجلس النواب في المرحلة الحالية. انتظام العملية الانتخابية، وارتفاع مشاركة الشباب، والتعامل الحاسم مع أي ممارسات قد تشوب النزاهة، جميعها مؤشرات إيجابية تؤكد أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مسار ديمقراطي يقوم على سيادة القانون واحترام إرادة الناخبين.

وأضاف ممدوح، أن تقرير مجلس الشباب المصري يأتي في إطار الدور المجتمعي والرقابي الذي يضطلع به المجلس، باعتباره إحدى مؤسسات المجتمع المدني الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، مشددًا على أن المتابعة المهنية للاستحقاقات الانتخابية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

واختتم التقرير بتأكيد أهمية البناء على مؤشرات المشاركة الإيجابية، خاصة بين الشباب المصري بالخارج، وتعزيز آليات التوعية الانتخابية مستقبلًا، بما يسهم في دعم المشاركة السياسية وترسيخ الممارسات الديمقراطية.

مجلس الشباب المصري عملية تصويت المصريين بالخارج تصويت المصريين بالخارج جولة الإعادة للدوائر الملغاة من المرحلة الأولى الدوائر الملغاة الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب السفارات والقنصليات المصرية مجلس النواب انتخابات مجلس النواب انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

إعدام سعودي قتل مصريا

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

الذهب

بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪

محاولة انتحار داخل الحرم المكي

حاول إنهاء حياته داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

ترشيحاتنا

العدس

احترس من أضرار تناول العدس في هذه الحالات

زيادة الوزن

مش الأكل.. أسباب غير متوقعة لزيادة الوزن

ارز بالخضار

رخيصة ولذيذة .. طريقة عمل صينية الأرز بالخضار في الفرن

بالصور

أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج

أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج
أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج
أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج

عبد الفتاح الجريني يجهز لألبومه الجديد

عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى

خلال نزلات البرد.. كيف توقف سيلان الأنف بسهولة؟

كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف

إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

فيديو

شمس البارودي

شمس البارودي: بعد وفاة زوجي أصبح اهتمامي بكتاب الله والدعاء وأختم القرآن مرتين شهريًا

شمس البارودي وحسن يوسف

ربنا أنعم عليا بـ حسن يوسف .. شمس البارودي تتذكر زوجها بكلمات مؤثرة

صورة من الفيديو

مشاجرة جديدة داخل مترو الأنفاق.. شهود عيان يكشفون كواليس الواقعة و يفجرون مفاجآت

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد