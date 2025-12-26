قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسؤول أمريكي: تنفيذ الضربة داعش في نيجيريا بطلب من الحكومة
بمشهد لأحمد السقا.. تعليق كوميدي من البريميرليج على مواجهة مصر وجنوب أفريقيا
طقس الجمعة.. شبورة كثيفة وبرودة شديدة والأرصاد تحذر
أول جمعة في رجب.. أمران حذر منهما الشرع الشريف
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في دعم الأمن القومي المصري
رئيس التجمع الوطني المسيحي بالقدس لصدى البلد: نحتفل بعيد الميلاد بالصمود في وجه الاستيطان والإبادة
ترامب: الجيش الأمريكي شن الليلة ضربة قوية ضد داعش في نيجيريا
هل يتم قبل 60 يوما.. كيفية تغيير الاسم على فيسبوك خطوة بخطوة
تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة بسبب تأخر المستحقات
فيضانات مميتة.. أمريكا تعلن حالة الطوارئ في لوس أنجلوس
منة فضالي: أخاف من الموت.. وأعاني نفسيا من مشاهد الجنائز
دعاء أول جمعة فى رجب.. ردده واغتنم الفرصة
توك شو

عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني: نتنياهو لا يخشى من المعارضة المفككة في إسرائيل

نتنياهو
نتنياهو
هاني حسين

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يخشى المعارضة الإسرائيلية المفككة، معتبرة أن نتائج التصويت التي مرّرت تشكيل اللجنة تعكس التوازنات نفسها القائمة منذ توليه الحكم، حيث يعتمد على أغلبية ضيقة لكنها كافية لتمرير قراراته وتوجهاته، سواء داخل الكنيست أو خارجه.

وأضافت النتشة، خلال مداخلة  على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا القرار يشكل استخفافًا جديدًا من قبل نتنياهو وحكومته بمبادئ الشفافية والديمقراطية في إسرائيل، ولا يقتصر ذلك على تجاهل الأجهزة الأمنية فحسب، بل يمتد ليشمل الأجهزة القضائية وكل ما هو متعارف عليه من أسس النزاهة والحوكمة.

وأفادت، بأن نتنياهو يدير هذا الملف بالطريقة ذاتها التي يتعامل بها مع محاكمته في قضايا الفساد، من خلال السعي إلى تشكيل لجنة تحقيق فضفاضة وغير مستقلة، موالية للحكومة، وليست لجنة حقيقية.

وأكدت أن محاولات نتنياهو السابقة لتغيير قيادات الأجهزة الأمنية والجيش، وتحويل القضاء إلى أدوات تعمل تحت سلطة مكتب رئيس الوزراء، تندرج في الإطار نفسه.

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام من الأدوار العلوية

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

إعدام سعودي قتل مصريا

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

محاولة انتحار داخل الحرم المكي

حاول إنهاء حياته داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

بالصور

سيرين عبد النور تحتفل بالكريسماس بفستان أحمر

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج

أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج
أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج
أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج

عبد الفتاح الجريني يجهز لألبومه الجديد

عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى

خلال نزلات البرد.. كيف توقف سيلان الأنف بسهولة؟

كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف

فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

انفصال عمرو اديب ولميس الحديدي

بهدوء وبعد 25 سنة زواج.. لميس الحديدي وعمرو أديب يعلنان الانفصال

عفاف رشاد

شائعات الوفاة تطارد الفنانات.. عفاف رشاد ترد وأشرف زكي يتدخل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

