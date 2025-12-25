نتنياهو يعقد اجتماعا للكابينت اليوم قبل سفره للولايات المتحدة

أعلن إعلام إسرائيلي، أن نتنياهو يعقد اجتماعا للكابينت اليوم قبيل سفره للولايات المتحدة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وكشف المحامي اليهودي الأميركي أبراهام آبي فوكسمان، الرئيس السابق لرابطة مكافحة التشهير، في مقابلة منشورة مؤخرا ضمن كتاب جديد بعنوان "عالم محطم: اليهود وإسرائيل بعد 7 أكتوبر"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعترف له بأن تعيين الوزيرين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش كان "خطأً".

وأضاف فوكسمان أنه حصل على نص المحادثة التي جرت في مكتب نتنياهو بالقدس صيف عام 2023، حيث قال الأخير: "سأصلح الأمر".



وأشار فوكسمان، الذي أجرى المقابلة مع البروفيسور جيلبرت كان من جامعة كين في نيوجيرسي، إلى أن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية آنذاك، كان حاضرا أثناء جزء من الحوار، ووفقا له، واجهه بشأن تأثير التعيينات على صورة إسرائيل، معتبرا أن بن غفير وسموتريتش جعلا الدولة تبدو "عنصرية وقاتلة"، فرد نتنياهو ببساطة: "لقد أخطأت، آبي، سأصلح الأمر".





