هند الضاوي: لقاء نتنياهو وترامب قد يحسم قرار الحرب على جبهة حزب الله

قالت الإعلامية هند الضاوي، إن أحد المسؤولين السابقين في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تحدث عن ضرورة استعداد إسرائيل في هذه المرحلة لاحتمال اندلاع حرب جديدة على جبهة حزب الله، موضحة أن المسؤول الإسرائيلي أكد أن حزب الله في هذه المرحلة أصبح قويًا جدًا.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا يشير إلى أن إسرائيل قد تكون مقبلة على مواجهة عسكرية جديدة، أو تنفيذ عملية عسكرية قد تمتد لعدة أيام داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدة أن هذا السيناريو يرتبط بشكل كبير باللقاء المرتقب نهاية الشهر الجاري بين نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأشارت هند الضاوي، إلى أن التساؤل الأبرز يتمثل في مدى إمكانية موافقة ترامب، الذي يتبنى خطابًا يقوم على دعم عملية السلام وتسوية الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، ويركز على أولوية الاقتصاد بدلًا من الدخول في حروب عسكرية جديدة، على منح الضوء الأخضر لنتنياهو لبدء حرب جديدة على جبهة حزب الله.

وأوضحت أن: "طبيعة المواجهة المحتملة تظل محل تساؤل، حول ما إذا كانت ستقتصر على عمليات أمنية واغتيالات كما حدث في السابق، أم تتطور لمواجهة شاملة، كما أن موقف الدولة اللبنانية سيكون عاملًا حاسمًا لهذه العمليات والتطورات".