وزير التعليم : إنهاء نظام الفترتين بالمرحلة الابتدائية سبتمبر 2027
وزير التعليم: الكثافات في المدارس انتهت نهائيًا ولمدة 7 سنوات مقبلة على الأقل
التعليم: البكالوريا تحقق العدالة بين المدارس والتابلت مستمر لطلاب الحكومية
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
أول تحرك من «المهن التمثيلية» بعد واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور
موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
مزاعم الاحتلال.. إسرائيل تكشف تفاصيل عن اغتيال مسؤول مالي كبير بحماس
مبادرة إدريس لإنقاذ السودان.. هل تنجح الدبلوماسية المدنية أمام المدافع؟
تخفيف الحكم على سوزي الأردنية إلى 6 أشهر في تهمة نشر فيديوهات خادشة
مصرع شخص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بأسوان
نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور
الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
انتخابات مبكرة.. مصادر إسرائيلية تكشف استعداد نتنياهو لاحتمالية حل الكنيست

هاجر ابراهيم

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن المطالبات التي يطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لعقد جلسة جديدة للمجلس الأعلى للتخطيط تندرج في إطار الدعاية الانتخابية، خاصة في ظل ما كشفته صحيفة «يديعوت أحرونوت» صباح اليوم عن احتمالية توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى انتخابات مبكرة قبل أربعة أشهر من موعدها الرسمي.

وأوضحت أن الحديث يدور عن تقديم موعد الانتخابات من أكتوبر 2026، وهو ما يفسر تصعيد الخطاب السياسي من قبل سموتريتش والقوى اليمينية المتطرفة.

وأضافت “أبو شمسية” أن سموتريتش يطالب، عقب عودة نتنياهو من الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالإعلان عن ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وأشارت إلى أن هذه الطروحات تستهدف بالأساس إرضاء اليمين المتطرف، الذي يشكل عامل ضغط دائما على نتنياهو، سواء في ملفات الاستيطان أو التعامل مع قضية الأسرى، في ظل تهديدات متواصلة من وزراء متشددين أبرزهم إيتمار بن غفير.

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

محلل رياضي: فرصة تتويج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا «مليون%»

مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات

هيثم عثمان حكما لمباراة الزمالك ضد سموحة في كأس عاصمة مصر

أحرز ثنائية تاريخية مع تونس| إلياس العاشوري.. رحلة التحدي من الظل للأضواء

الإسماعيلي يحل أول قضية إيقاف قيد مع الفيفا

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

كارثة غذائية للأطفال.. أضرار الشعرية سريعة التحضير على الصحة

أرخص 5 سيارات SUV زيرو في مصر.. الأفضل والأنسب للعائلات

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

