انتخابات مبكرة.. مصادر إسرائيلية تكشف استعداد نتنياهو لاحتمالية حل الكنيست

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن المطالبات التي يطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لعقد جلسة جديدة للمجلس الأعلى للتخطيط تندرج في إطار الدعاية الانتخابية، خاصة في ظل ما كشفته صحيفة «يديعوت أحرونوت» صباح اليوم عن احتمالية توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى انتخابات مبكرة قبل أربعة أشهر من موعدها الرسمي.

وأوضحت أن الحديث يدور عن تقديم موعد الانتخابات من أكتوبر 2026، وهو ما يفسر تصعيد الخطاب السياسي من قبل سموتريتش والقوى اليمينية المتطرفة.

وأضافت “أبو شمسية” أن سموتريتش يطالب، عقب عودة نتنياهو من الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالإعلان عن ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وأشارت إلى أن هذه الطروحات تستهدف بالأساس إرضاء اليمين المتطرف، الذي يشكل عامل ضغط دائما على نتنياهو، سواء في ملفات الاستيطان أو التعامل مع قضية الأسرى، في ظل تهديدات متواصلة من وزراء متشددين أبرزهم إيتمار بن غفير.