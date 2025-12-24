قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب ركن السيارة.. سيدة تعتدي على عامل بمحل وتدعي بزواجها من ضابط شرطة
نزاع على ميراث فتاة يتيمة | نهاد أبو القمصان: لا قدسية لظلم ولا حصانة لسارقي الحقوق
انهيار كلي وجزئي بـ 3 منازل.. تفاصيل 6 ساعات من معاينة النيابة لعقار إمبابة
وفاة نجل الفنان محمد عبد الوهاب .. تفاصيل
الانفجارات تتواصل في غزة.. عمليات نسف إسرائيلية بمناطق متعددة
بعد واقعة ريهام عبد الغفور.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
الغرفة الصناعية: سن التشريعات والتشجيع على الاستثمار وسيلة أساسية لتأمين الغذاء
اغتنم الفرصة.. وظائف بمرتبات تصل إلى 25000| تفاصيل
أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 24-12-2025
تنفيذ مذكرات التفاهم.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي
20 طفلًا.. القبض على عصابات التسول بالقاهرة والجيزة
انهيار الفنانة لمياء الأمير أثناء تشييع جثمان شقيقها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«كان يعلم كل شيء»… اتهامات لـ نتنياهو بالوقوف وراء تسريبات استخبارية

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو
رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو
القسم الخارجي

اتهم إيلي فيلدشتاين، المتحدث الإعلامي السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأخير بأنه كان على علم كامل، بل وشجع، تسريب وثيقة استخبارية سرية إلى صحيفة «بيلد» الألمانية في سبتمبر 2024، بهدف التأثير على الرأي العام الإسرائيلي في ملف مفاوضات تبادل الأسرى.

وقال فيلدشتاين، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية «كان» بثت في 22 ديسمبر 2025، إن «نتنياهو كان يعرف كل شيء»، مضيفًا: «هو من كان في النهاية خلف تسريب الوثيقة إلى بيلد»، واصفًا نفي نتنياهو علمه بالواقعة بأنه «كذبة».

الرقيب العسكري الإسرائيلي

وأوضح فيلدشتاين أنه كان على تواصل دائم خلال عملية التسريب مع يوناتان أوريخ، أحد مساعدي نتنياهو المقربين، منذ لحظة حصوله على الوثيقة من ضابط احتياط في الاستخبارات العسكرية يدعى آري روزنفيلد، وحتى نشرها في الصحيفة الألمانية. 

وأكد أن أوريخ كان مطلعًا على جميع التفاصيل، بما في ذلك مصدر الوثيقة وأسباب منع نشرها داخل إسرائيل بقرار من الرقيب العسكري.

والوثيقة المسربة عبارة عن مراسلة داخلية لحركة «حماس»، حظر الرقيب العسكري الإسرائيلي نشرها خشية تعريض مصدر استخباري داخل قطاع غزة للخطر. وكانت «بيلد» قد نشرت تقريرًا في 6 سبتمبر 2024 استند إلى الوثيقة، مدعية أنها عثر عليها في حاسوب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» يحيى السنوار بعد مقتله.

تسريب بيلد

ويخضع فيلدشتاين، إلى جانب يوناتان أوريخ ومستشار آخر لنتنياهو يدعى يسرائيل (سروليك) أينهورن، لتحقيقات جنائية في القضية المعروفة إعلاميًا بفضيحة «تسريب بيلد»، والمتداخلة مع تحقيقات «قطر جيت». في المقابل، لا يعد نتنياهو مشتبهًا به رسميًا في التحقيق حتى الآن.

وأكد فيلدشتاين أن أوريخ كان ينقل المعلومات إلى نتنياهو، مشيرًا إلى رسالة تلقاها منه قال فيها: «الرئيس سعيد». 

وأضاف أنه عقب نشر التقرير، جرى اتصال هاتفي مشترك ضمه إلى نتنياهو وأوريخ للاتفاق على الخطاب الإعلامي، حيث تقرر الإصرار على رواية تفيد بأن رئيس الوزراء لم يكن على علم بالتسريب، والتلميح إلى أن المؤسسة العسكرية أخفت معلومات مهمة عن المستوى السياسي.

وختم فيلدشتاين حديثه بالتأكيد على أن تبادل الرسائل بينه وبين أوريخ كفيل بإثبات علم نتنياهو المسبق بالعملية، قائلًا: «اقرأوا كل رسائلي معه… ستتضح الحقيقة كاملة».

بيلد تسريبات نتنياهو السنوار غزة حماس

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

الذهب

قفزة قوية .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

المتهمات

تفاصيل حبس 3 فتيات يُمارسن أعمالًا منافية للآداب داخل نادٍ صحي بالشروق

تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

رفع اشغالات

استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية بمنطقة "الحلقة" بالزقازيق لعدم عودة أي إشغالات أو باعة جائلين

كوسميرا الصينية

وحش صيني بقوة 1877 حصانًا.. "كوسميرا" تخطف الأنظار بسيارة خارقة

بالصور

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية بمنطقة "الحلقة" بالزقازيق لعدم عودة أي إشغالات أو باعة جائلين

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

وصول جثمان الفنان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

