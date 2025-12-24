قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نزاع على ميراث فتاة يتيمة | نهاد أبو القمصان: لا قدسية لظلم ولا حصانة لسارقي الحقوق
انهيار كلي وجزئي بـ 3 منازل.. تفاصيل 6 ساعات من معاينة النيابة لعقار إمبابة
وفاة نجل الفنان محمد عبد الوهاب .. تفاصيل
الانفجارات تتواصل في غزة.. عمليات نسف إسرائيلية بمناطق متعددة
بعد واقعة ريهام عبد الغفور.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
الغرفة الصناعية: سن التشريعات والتشجيع على الاستثمار وسيلة أساسية لتأمين الغذاء
اغتنم الفرصة.. وظائف بمرتبات تصل إلى 25000| تفاصيل
أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 24-12-2025
تنفيذ مذكرات التفاهم.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي
20 طفلًا.. القبض على عصابات التسول بالقاهرة والجيزة
انهيار الفنانة لمياء الأمير أثناء تشييع جثمان شقيقها
إيران وغزة في صدارة المباحثات| نتنياهو يحدد أولويات لقائه المنتظر مع ترامب.. تفاصيل

ياسمين القصاص

كشف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ملامح اللقاء المرتقب الذي سيجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته المقبلة إلى واشنطن، موضحا القضايا الأساسية التي ستتصدر جدول أعمال المباحثات، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، إلى جانب ملفات إقليمية أخرى ذات صلة بالأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي هذا الصدد، جاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقد في القدس المحتلة، جمعه بالرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث أكد أن لقاءه مع الرئيس الأمريكي الأسبوع المقبل سيتناول برنامج إيران النووي، إضافة إلى المرحلة التالية من خطة ترامب للسلام في قطاع غزة.

وأوضح نتنياهو أن محور النقاش في واشنطن سينصب على الانتقال إلى المرحلة المقبلة من خطة السلام التي طرحها ترامب بشأن غزة، فضلا عن التعامل مع عناصر من حزب الله اللبناني الذين يعملون انطلاقا من الأراضي الإيرانية، بحسب تعبيره. 

وادعى رئيس حكومة الاحتلال أن تل أبيب تتابع عن كثب ما وصفه بـ«التدريبات» التي تجريها إيران في الآونة الأخيرة.

وفي سياق حديثه عن الاجتماع المرتقب، قال نتنياهو إن هذه القضايا ستكون حاضرة بوضوح في مناقشاته مع ترامب، مشددا على أن إسرائيل لا تسعى إلى مواجهة مع إيران، وإنما تهدف وفق زعمه، إلى تحقيق الاستقرار والازدهار والسلام في المنطقة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية قد أفادت، قبل ساعات من هذه التصريحات، بأن طهران نفذت تدريبات صاروخية في عدد من المدن الإيرانية، وهي ثاني مناورات من هذا النوع خلال شهر واحد، ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية المرتبطة بالبرنامج الصاروخي الإيراني.

وفي السياق ذاته، نقلت قناة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، السبت الماضي، عن مصادر إسرائيلية وأمريكية، أن نتنياهو يعتزم إطلاع الرئيس ترامب على خطط محتملة لشن ضربات جديدة ضد إيران.

وأشارت القناة إلى أن قلق المسؤولين الإسرائيليين تصاعد حيال ما وصفوه بتوسيع إيران لبرنامجها الصاروخي الباليستي، الأمر الذي دفعهم إلى الاستعداد لعرض خيارات عسكرية محتملة على الإدارة الأمريكية.

وذكرت المصادر أن جزءا من الحجج التي يتوقع أن يطرحها نتنياهو يتمثل في التأكيد على أن ممارسات طهران من وجهة نظره لا تشكل تهديدا لإسرائيل فقط، بل تمتد مخاطرها إلى المنطقة بأسرها، بما في ذلك المصالح الأمريكية. 

وفي المقابل، أشار مسؤولان إسرائيليان سابقان إلى أن الرئيس ترامب قد يكون أقل حماسة للدخول في أي عمل عسكري جديد ضد إيران.

والجدير بالذكر، أن تعكس تصريحات نتنياهو والاستعدادات للقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي استمرار التركيز الإسرائيلي على الملف الإيراني وتداعياته الإقليمية، إلى جانب السعي لإعادة تحريك مسار خطة السلام في غزة. 

وبينما تحاول تل أبيب حشد الدعم الأمريكي لمواقفها، تبقى طبيعة رد واشنطن وخياراتها المستقبلية عاملا حاسما في رسم ملامح المرحلة المقبلة في المنطقة.

غزة إيران حزب الله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة نتنياهو

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

الذهب

قفزة قوية .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

المتهمات

تفاصيل حبس 3 فتيات يُمارسن أعمالًا منافية للآداب داخل نادٍ صحي بالشروق

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يعلن أسماء 50 فائزًا بقرعة الحج

متحف المصري الكبير

أبرز الأحداث العالمية في 2025.. افتتاح مهيب للمتحف المصري الكبير يتصدر المشهد الثقافي العالمي

لجنة أراضي الدولة

اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة: 81 الف قطعة جاهزة للاستثمار

بالصور

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية بمنطقة "الحلقة" بالزقازيق لعدم عودة أي إشغالات أو باعة جائلين

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

وصول جثمان الفنان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

