وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في صياغة خطاب مسؤول يعكس ثوابت الدولة
الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا ب200 ألف دولار الميركاتو الشتوي
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
أخبار العالم

إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد

صواريخ
صواريخ
فرناس حفظي

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، بأن طهران أجرت تجارب صاروخية بعدة مواقع في أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الدكتور إسماعيل بقائي،"إن برنامجنا للصواريخ الباليستية طور للدفاع عن الأراضي الإيرانية، وهو أمر غير قابل للتفاوض".

وأضاف بقائي، أن "قدرات إيران الدفاعية صممت لردع أي هجوم على البلاد، وهي أيضاً غير قابلة للتفاوض".

وفي وقت سابق، أعربت إسرائيل عن مخاوفها لإدارة ترامب من أن إيران تخطط لشن هجوم ضد إسرائيل، وفقًا لتقرير موقع أكسيوس.

كما تشير تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي، وزيارة رئيس الوزراء  الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى ولاية فلوريدا، إلى جانب التحركات الأمريكية في المنطقة، إلى اقتراب مواجهة إقليمية واسعة، فمع تعدد الساحات المفتوحة وتزايد المؤشرات العسكرية والسياسية، لم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كانت الحرب ستندلع، بل متى.

وخلال مراسم تسليم قيادة قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي، أطلق رئيس الأركان تحذيرات واضحة، مؤكدا أن “ذراع الجيش الإسرائيلي الطويلة ستواصل ضرب أي هدف تقتضيه الحاجة، على الجبهات القريبة والبعيدة”، مشددا على أن المواجهة مع إيران تمثل جوهر الصراع الممتد، في ظل اتهام طهران بتمويل وتسليح ما تصفه إسرائيل بمحور الحصار حولها.


في هذا السياق، يستعد نتنياهو للتوجه إلى فلوريدا نهاية الأسبوع لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في زيارة ينظر إليها على أنها محطة حاسمة لرسم ملامح المرحلة المقبلة، ووفق تقديرات إسرائيلية، تسعى تل أبيب إلى استغلال اللقاء لاتخاذ خطوات استراتيجية تفضي إلى واقع أمني جديد، في ظل أربع ساحات توتر رئيسية، من غزة ولبنان، مرورا بسوريا، وصولا إلى إيران.


وتبقى طهران القضية الأكثر حساسية على “رقعة الشطرنج”، فبينما تشير التقديرات إلى تجميد مرحلي لبرنامجها النووي، تواصل إيران تعزيز قدراتها الصاروخية والطائرات المسيرة، وإعادة بناء شبكاتها الإقليمية، استعدادا لأي مواجهة محتملة.

وفي المقابل، وضعت إسرائيل “خطا أحمر” للهجوم، لكنها تدرك أن تنفيذ خطوة بهذا الحجم يتطلب ضوءا أخضر أمريكيا، وربما شراكة مباشرة مع الجيش الأمريكي.


وبحسب التحليلات، فإن الطريق إلى إيران يمر عبر تنازلات وتفاهمات في غزة، وترتيبات في سوريا، وتحرك محسوب في لبنان، فيما يعمل الجيش الإسرائيلي على بلورة خطط جديدة وفهم حسابات جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة.
في المحصلة، تبدو المنطقة على حافة تحول خطير، حيث تُكتب ملامح الحرب المقبلة بالفعل، ويبقى التوقيت وحده السؤال المفتوح.

