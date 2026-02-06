نجحت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن بورسعيد فى ضبط شخص بالتعدي على آخر باستخدام سـ.ـلاح نـ.ـاري وإحداث إصابته بمحافظة بورسعيد، حيث تمكنت القوات من تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه بإحدى محافظات الصعيد.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 30 يناير المنقضي، حينما تلقى قسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد إخطارًا من إحدى المستشفيات بوصول عامل مقيم بدائرة قسم شرطة العرب مصابًا بطـ.ـلق نـ.ـاري، وحالته تستدعي التدخل الطبي. وبالانتقال والفحص وسؤال والد المجني عليه، اتهم صاحب مقهى مقيم بدائرة القسم بإطـ.ـلاق عـ.ـيار نـ.ـاري تجاه نجله أثناء تواجده بأحد الشوارع، وذلك بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي نجح في تتبع خط سير المتهم، حيث كشفت التحريات عن هروبه ومحاولته الاختباء بدائرة مركز شرطة قفط بمحافظة قنا.

سقوط صاحب مقهى أطلق الـنـ.ـار على عامل بورسعيد وهرب إلى “الصعيد”

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، استهدفت مأمورية أمنية مكان تواجد المتهم وأسفرت عن ضبطه وبحوزته السـ.ـلاح المستخدم في الواقعة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المتعلق بالخلافات المالية مع المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.