الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وفد المجلس الدولي لمطارات أفريقيا يزور مطار القاهرة ويتفقد خدمات المسافرين

مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي

نظّم المجلس الدولي للمطارات – إفريقيا (ACI Africa) زيارة ميدانية إلى مبنى الركاب بمطار القاهرة الدولي، وذلك ضمن فعاليات برنامج التميز في خدمة العملاء: الارتقاء بتجربة المسافرين، والذي عُقد في القاهرة خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير 2026.

وشهدت الزيارة مشاركة المتدربين في جولة عملية داخل المطار، حيث أتيحت لهم فرصة الاطلاع على نقاط تفاعل المسافرين المختلفة، وتقييم مستوى تقديم الخدمات داخل مبنى الركاب، إلى جانب ربط الجوانب النظرية التي تم تناولها خلال البرنامج بالتطبيقات التشغيلية على أرض الواقع.

وجرت الزيارة بإشراف مديري مطار القاهرة الدولي والشركة القابضة للمطارات على رأسهم الملاح خالد الألفي نائب رئيس الشركة القابضة للمطارات، حيث أسهمت في فتح نقاشات موسعة حول سبل تحسين انسيابية حركة الركاب، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز تجربة السفر بشكل عام.

وأكدت الزيارة أهمية الدمج بين الدراسة النظرية والملاحظة العملية، بما يسهم في تعزيز قدرة المشاركين على تطبيق مفاهيم تجربة العملاء وتحويلها إلى إجراءات تطويرية قابلة للتنفيذ داخل المطارات التي يعملون بها.

ويواصل المجلس الدولي للمطارات – إفريقيا التزامه بتقديم برامج تدريبية عملية ومؤثرة تدعم تطوير مستوى الخدمات وتعزز التميز في تجربة المسافرين داخل المطارات الإفريقية.

مطار القاهرة مجلس مطارات أفريقيا ACI

