وزير الري يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تحديث إدارة الموارد المائية بقطاع الزراعة

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع "دعم تحديث إدارة الموارد المائية بقطاع الزراعة فى مصر" .

وصرح الدكتور سويلم أن الإدارة الذكية للموارد المائية تعتبر أحد أبرز محاور الجيل الثانى لمنظومة المياه المصرية 2.0، حيث تعتمد الوزارة على العديد من الادوات مثل النماذج الرياضية والمنصات الرقمية وبرامج "تعلم الآلة" وصور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون لتحقيق الإدارة الذكية والمثلى للموارد المائية .

وأضاف سيادته أن هذا المشروع يهدف لتعزيز عملية إدارة الموارد المائية فى مصر، والإستفادة من الإمكانيات الفنية للجانب الأسبانى في مجال الموارد المائية، بما يُحقق العديد من الفوائد الإجتماعية والإقتصادية، وتحسين عملية تخطيط وإدارة المياه، وإتباع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لرفع كفاءة إستخدام مياه الرى، وزيادة الإستفادة من مياه الصرف الزراعى، والحفاظ على نوعية المياه من خلال العمل على تحديث نظم الري بما يتماشى مع أولويات الوزارة في هذا الشأن .

كما يهدف المشروع لتعزيز التعاون بين الجهات والمراكز البحثية المتخصصة في مصر وأسبانيا والتي لها خبرة كبيرة في تنفيذ مشروعات إدارة الموارد المائية من خلال زيارات الخبراء والتبادل الفني .

جدير بالذكر أن أنشطة المشروع تضمنت تنفيذ زيارة ميدانية لعدد من المتخصصين بالوزارة لدولة إسبانيا للاطلاع على أحدث تكنولوجيات الري الذكي وتحلية المياه، حيث شملت زيارة محطات تحلية المياه، ومراكز الأبحاث المتخصصة، والجهات المعنية بإدارة الموارد المائية، إلى جانب زيارة عدد من المناطق التجريبية لتطبيق هذه التكنولوجيات، كما تم عقد عدة اجتماعات لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجهات الإسبانية المعنية .

ويهدف هذا المشروع فى أحد مكوناته لتطبيق أنظمة الري الذكي فى عدد (٥) مناطق بمحافظات ( الإسكندرية - البحيرة - القليوبية - الدقهلية - سوهاج )، حيث تتنوع الأنظمة المستخدمة بما يتناسب مع المنطقة والمزارع، أخذا في الإعتبار كافة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل منطقة، وذلك لضمان توطين استخدام تكنولوجيات الري الذكي التي تعمل على زيادة الإنتاجية من وحدة المياه، والتوسع مستقبلا فى تطبيق تلك النماذج فى مناطق أخرى .