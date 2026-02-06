قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
تقلبات الذهب تحير الصاغة في لبنان والأسواق المالية
عودة احترازية لطائرة الميدل إيست إلى مطار بيروت
إعلام إيراني: مفاوضات مسقط بين طهران وواشنطن غير مباشرة
سقوط مروحية شرطة في فلاغستاف بولاية أريزونا الأمريكية
بشرى للحجاج.. بدء تحصيل تذاكر طيران حج الجمعيات الأهلية ابتداءً من الأحد
خلل غريب في أندرويد أوتو يشتت السائقين أثناء القيادة
ارتفاع الحرارة 5 درجات.. الأرصاد تعلن تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية
مباحثات لوزير البترول والثروة المعدنية مع نظيره الأمريكي في واشنطن
في غياب امام عاشور...التشكيل المتوقع للاهلي امام شبيبة القبائل
مصر تؤكد على إلتزامها بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في باريس
لضمان سلامة العمال.. وزارة العمل تفتش على 896 منشأة و20 توصية بالغلق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تحديث إدارة الموارد المائية بقطاع الزراعة

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع "دعم تحديث إدارة الموارد المائية بقطاع الزراعة فى مصر" .

وصرح الدكتور سويلم أن الإدارة الذكية للموارد المائية تعتبر أحد أبرز محاور الجيل الثانى لمنظومة المياه المصرية 2.0، حيث تعتمد الوزارة على العديد من الادوات مثل النماذج الرياضية والمنصات الرقمية وبرامج "تعلم الآلة" وصور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون لتحقيق الإدارة الذكية والمثلى للموارد المائية .

وأضاف سيادته أن هذا المشروع يهدف لتعزيز عملية إدارة الموارد المائية فى مصر، والإستفادة من الإمكانيات الفنية للجانب الأسبانى في مجال الموارد المائية، بما يُحقق العديد من الفوائد الإجتماعية والإقتصادية، وتحسين عملية تخطيط وإدارة المياه، وإتباع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لرفع كفاءة إستخدام مياه الرى، وزيادة الإستفادة من مياه الصرف الزراعى، والحفاظ على نوعية المياه من خلال العمل على تحديث نظم الري بما يتماشى مع أولويات الوزارة في هذا الشأن .

كما يهدف المشروع لتعزيز التعاون بين الجهات والمراكز البحثية المتخصصة في مصر وأسبانيا والتي لها خبرة كبيرة في تنفيذ مشروعات إدارة الموارد المائية من خلال زيارات الخبراء والتبادل الفني .

جدير بالذكر أن أنشطة المشروع تضمنت تنفيذ زيارة ميدانية لعدد من المتخصصين بالوزارة لدولة إسبانيا للاطلاع على أحدث تكنولوجيات الري الذكي وتحلية المياه، حيث شملت زيارة محطات تحلية المياه، ومراكز الأبحاث المتخصصة، والجهات المعنية بإدارة الموارد المائية، إلى جانب زيارة عدد من المناطق التجريبية لتطبيق هذه التكنولوجيات، كما تم عقد عدة اجتماعات لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجهات الإسبانية المعنية .

ويهدف هذا المشروع فى أحد مكوناته لتطبيق أنظمة الري الذكي فى عدد (٥) مناطق بمحافظات ( الإسكندرية - البحيرة - القليوبية - الدقهلية - سوهاج )، حيث تتنوع الأنظمة المستخدمة بما يتناسب مع المنطقة والمزارع، أخذا في الإعتبار كافة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل منطقة، وذلك لضمان توطين استخدام تكنولوجيات الري الذكي التي تعمل على زيادة الإنتاجية من وحدة المياه، والتوسع مستقبلا فى تطبيق تلك النماذج فى مناطق أخرى .

وزير الري قطاع الزراعة منظومة الري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا بعد تقديم الصرف قبل رمضان

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان

امام عاشور

استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور

شريف عامر

شريف عامر: لعبة روبلوكس تعمل حتى الآن.. ونائبة: للأسف مفيش حجب كامل

الاهلي

ناقد رياضي: انقذوا الأهلي من أهله قبل فوات الأوان

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

تشييع جثمان العروسه

حزن وانهيار الأب.. أهالي المنيا يشيعون جثمان عروس بني مزار

وفاة عريس بني مزار

لحق بعروسته.. وفاة عريس المنيا في حادث انقلاب سيارة الزفاف ببني مزار

ترشيحاتنا

سائق أوبر

إخلاء سبيل المتهم في واقعة مهندسة أكتوبر.. تفاصيل الواقعة الكاملة بين التحقيقات الرسمية ورواية السائق

مستريح السيارات

سقوط مستريح السيارات.. القصة الكاملة بعد حبس أمير الهلالي سنتين مع الشغل والنفاذ في اتهامه بالاستيلاء على 2 مليار جنيه بالقاهرة الجديدة

مشروع ابتكار لشاب مصري

بيكيا أوبر..شاب مصري يبتكر منظومة لتحويل المخلفات إلى سولار واقتصاد أخضر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد