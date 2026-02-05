مدارس بورسعيد جاهزة لاستقبال الطلاب مع الفصل الثاني من العام الدراسي 2025 ـ 2026 |صور

انتهت مدارس بورسعيد من الاستعدادات لانطلاق الفصل الدراسي الثاني تحت رعاية اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ووفقا لتوجيهات محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد

مدارس بورسعيد على أهبة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة داخل المدارس بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الثاني، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب مع التأكيد على الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل داخل المؤسسات التعليمية.

وفي هذا السياق تقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بخالص التمنيات لجميع العاملين بتعليم بورسعيد والطلاب بفصل دراسي موفق، متمنيا أن يشهد الفصل الدراسي الثاني مزيدا من الجهد والعطاء بما يحقق صالح أبنائنا الطلاب ويرتقي بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.