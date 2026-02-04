قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
350 ألف شنطة غذائية.. مؤسسة أبو العينين تلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان
الادعاء العام الإسرائيلي يوجه اتهامات لـ 12 مشتبها إسرائيليا بارتكاب جرائم في غزة
احذر.. تهريب المواد البترولية يعرضك للسجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه
الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين
ترحيب برلماني بقرار حجب لعبة روبلوكس.. ونواب: ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي المجتمعي
كوماندوز وتعطيل كاميرات ورصاص.. كيف قُــ تل سيف الإسلام القذافي؟
بدء المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسي ونظيره التركى في قصر الاتحادية
تكريم الفنان يحيى الفخرانى بجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026
الخارجية الروسية تكشف حقيقة تصدير اليورانيوم المخصب من طهران إلى موسكو
رئيس إتصالات النواب لـ صدى البلد: تشريع جديد قريبا لوضع عقوبات على تطبيقات المراهنات والألعاب الإلكترونية
برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية
الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي في قصر الاتحادية لإجراء مباحثات قمة
محافظات

رئيس هيئة قناة السويس يصدق على إنشاء كوبرى عائم بين بورسعيد وبورفؤاد

محمد الغزاوى

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عدداً من مواقع العمل التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، يرافقه الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات القائمة ومستوى الخدمات المُقدمة.

في مستهل زيارته، حرص الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة على تفقد منطقة المعديات والمراسي ببورسعيد ومتابعة مستوى تقديم خدمات العبور للمركبات والأفراد.

كما تابع الفريق ربيع عملية تشغيل المعدية "تحيا مصر"  التي تم تحويلها للعمل بالوقود الحيوي استكمالاً لجهود الهيئة في تحويل الوحدات البحرية التابعة لها للعمل بالوقود الحيوي ضمن استراتيجية التحول الأخضر.

ثم استمع رئيس الهيئة إلى شرح تفصيلي من المهندس شريف عماد الدين مدير الإدارة الهندسية حول مخطط مشروع إنشاء كوبري بورسعيد العائم الجديد بمنطقة ميدان المعديات الرئيسي بوسط البلد للربط بين بورسعيد وبورفواد لتخفيف عبء الانتقال عبر زيادة السيولة المرورية وزيادة عدد محاور العبور الرابطة بين المدينتين بما يُمكن معه مواكبة واستيعاب التوسع العمراني المتزايد في مدينة بورفؤاد.

ووجه الفريق ربيع بسرعة إنهاء الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بما يُمكن معه البدء في تنفيذ المشروع ليصبح وجهة خدمية وسياحية تليق بالمدينة الباسلة.

يتضمن المخطط إنشاء كوبرى عائم مكون من 6 بنتونات عائمة مع وجود جزء علوي عند مدخل الكوبري من جهة بورفؤاد للسماح بمرور العائمات الصغيرة والاستفادة من المساحة الأرضية بإنشاء منطقة تجارية.

عقب ذلك توجه رئيس الهيئة لتفقد أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم بالأحواض العائمة بترسانة بورسعيد البحرية وساحة الترسانة حيث انتهت أعمال العمرة والصيانة لكل من الكراكة عبور والكراكة الصديق، فيما يجري العمل على إنهاء أعمال الصيانة للكراكة "طارق بن زياد"

كما اطلع الفريق ربيع على مسجدات أعمال الصيانة لعدد من السفن والوحدات البحرية ضمن نشاط الإصلاحات الخارجية بالترسانة حيث تتم أعمال الصيانة الخارجية للسفينة LINDA CEM علي الحوض العائم "فخر القناة"، وأعمال الإصلاح لسفينة البضائع   MKK MADRID على الحوض العائم حمولة 25 ألف طن، بالإضافة إلى أعمال صيانة 3 قاطرات وهما "مصاحب 3" و"مصاحب 4" بالإضافة إلى قاطرة خارجية تابعة لشركة أوشن طابا، فضلاً عن الوحدات الجاري إنهاء إصلاحها علي الرصيف ومنها وحدتين إصلاحات خارجية وهما الرافعة CC 2200 والقاطرة السعودية ناغي.

وأكد الفريق ربيع أن تطوير الترسانات التابعة للهيئة يعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الهيئة لتوطين الصناعات البحرية والتحول إلى مركز إقليمي لصيانة وإصلاح السفن، مشدداً على أهمية مواصلة خطة التحديث الشاملة ومراعاة معايير السلامة البحرية ومستوى الجودة وفق أحدث المعايير العالمية.

ثم توجه رئيس الهيئة لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمستشفى الطوارئ والتي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ ٥٤٥٨ متراً موزعة على ٥ أدوار متكررة، بطاقة استيعابية تصل إلى ٣٧ سريراً.

ووجه الفريق ربيع بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في إتمام أعمال التطوير ورفع الكفاءة للمستشفى لضمان تقديم خدمة طبية متميزة، مطالباً بضغط الجدول الزمني بما يُمكن معه افتتاح المستشفى في نهاية العام الجاري.

كما اطلع الفريق على مخطط التجهيزات المتطورة بمختلف الأقسام، بدءاً من قسم الاستقبال والطوارئ المزود بغرف الإنعاش والملاحظة، وصولاً إلى قسم الأشعة المتكامل الذي يضم وحدات الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، وكذلك مجمع العمليات الجراحية والمعامل المركزية وبنك الدم والصيدلية، مؤكدا أن توفير هذه الخدمات التشخيصية والعلاجية في مكان واحد يهدف إلى سرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتخفيف العبء عن كاهل المرضى.

وفي ختام جولته، حرص الفريق ربيع على تفقد الأعمال الإنشائية لكوبري النصر العائم الجديد( الموازي للكوبري الأصلي)، موجهاً بسرعة الانتهاء من تنفيذه وافتتاحه تجريبياً في نهاية شهر إبريل المُقبل، مشدداً على أن منظومة الكباري العائمة تمثل شرياناً حيوياً يساهم في زيادة السيولة المرورية ودعم الأنشطة التنموية والسياحية بالمحافطة.

بورسعيد بورفؤاد قناة السويس كوبرى عائم

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ييس توروب

رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

البابا لاون

بابا الفاتيكان: الله تكلّم بلغة الإنسان لأن الفهم أول أفعال المحبة

سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه

سفير فرنسا: 400 طن من المساعدات الإنسانية سيتم توجيهها إلى الفلسطينيين بغزة

المهندسين توقع بروتوكولا للتعاون مع القومي للبحوث

نقيب المهندسين يوقع بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث

ماكلارين تستحضر مجد الفورمولا 1 في 10 سيارات مكشوفة برتقالية اللون

مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرارًا لم تخبرك بها العيون من قبل

أسباب صادمة لقصر النظر بعد عملية الليزك

طريقة عمل البط بالبرتقال ..وصفة سحرية

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

