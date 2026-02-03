مناخ بورسعيد تواصل أعمال شفط تراكمات مياه الصرف الصحي من السادسة خلال موسم الشتاء | شاهد

تابعت شيماء العزبي رئيسة حي المناخ بمحافظة بورسعيد فى استجابة عاجلة لشكاوى المواطنين فريق العمل الميداني لإدارة المنشآت الصحية أثناء شفط تجمعات مياه الصرف الصحي في عدد من مناطق وشوارع الحي ومنها المنطقة السادسة ، وذلك ضمن جهود الحي خلال فصل الشتاء وموسم الأمطار، ومن خلال معدات الحي.



جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتكليفات الأستاذة شيماء العزبي رئيسة حي المناخ بتكثيف الأعمال الدورية ؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق.

ويأتي ذلك تنفيذاً للخطة الشاملة للتعامل مع أية شكاوي علي الفور بالتوازي مع أعمال تطهير خطوط الصرف الصحي والمطابق وبالوعات الأمطار وأعمال الملس لرفع كفاءتها جميعا ضمن خطة الحي بكافة فصول العام .



وأكدت رئيسة حي المناخ أنه يتم التعامل الفورى مع أى تجمعات للمياه من خلال فرق العمل المشكلة من الإدارات المعنية بالحى، مشيراً إلي أن هذه الجهود ضمن خطة حي المناخ لمجابهة تقلبات الطقس، ورفع كفاءة المرافق والخدمات، ودعم الاستدامة البيئية، في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.