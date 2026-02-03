قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأول مرة منذ 5 سنوات.. القطاع الخاص يخفض أسعار منتجاته في يناير الماضي
الاستثمار: نستهاف نموا اقتصاديا بين 6 و7% وخفض مدة التراخيص لأقل من 90 يومًا
لوروا يكشف كواليس إنقاذ نهائي أمم إفريقيا 2025 من فضيحة عالمية.. ونصيحة حاسمة من ماني أعادت السنغال للملعب
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مناخ بورسعيد تواصل أعمال شفط تراكمات مياه الصرف الصحي من السادسة خلال موسم الشتاء | شاهد

تفعيلاً لمنظومة الاستجابة للشكاوي و بالتنسيق مع القابضة للصرف الصحي مناخ بورسعيد يستجيب لشكاوى المواطنين
تفعيلاً لمنظومة الاستجابة للشكاوي و بالتنسيق مع القابضة للصرف الصحي مناخ بورسعيد يستجيب لشكاوى المواطنين
محمد الغزاوى

تابعت شيماء العزبي رئيسة حي المناخ  بمحافظة بورسعيد فى استجابة عاجلة لشكاوى المواطنين فريق العمل الميداني لإدارة المنشآت الصحية أثناء شفط تجمعات مياه الصرف الصحي في عدد من مناطق وشوارع الحي ومنها المنطقة السادسة ، وذلك ضمن جهود الحي خلال فصل الشتاء وموسم الأمطار، ومن خلال معدات الحي.
 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتكليفات الأستاذة شيماء العزبي رئيسة حي المناخ بتكثيف الأعمال الدورية ؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق. 

ويأتي ذلك تنفيذاً للخطة الشاملة للتعامل مع أية شكاوي علي الفور بالتوازي مع أعمال تطهير خطوط الصرف الصحي والمطابق وبالوعات الأمطار وأعمال الملس لرفع كفاءتها جميعا ضمن خطة الحي بكافة فصول العام .
 

تفعيلاً لمنظومة الاستجابة للشكاوي و بالتنسيق مع القابضة للصرف الصحي مناخ بورسعيد يستجيب لشكاوى المواطنين 

وأكدت رئيسة حي المناخ أنه يتم التعامل الفورى مع أى تجمعات للمياه من خلال فرق العمل المشكلة من الإدارات المعنية بالحى، مشيراً إلي أن هذه الجهود ضمن خطة حي المناخ لمجابهة تقلبات الطقس، ورفع كفاءة المرافق والخدمات، ودعم الاستدامة البيئية، في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

بورسعيد حي الزهور محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

امام عاشور وكهربا

كنز لازم تحافظ عليه.. كهربا يوجه رسالة لـ إمام عاشور بخصوص الأهلي

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

ترشيحاتنا

داليا البحيري

بعد جدل عملية التجميل.. داليا البحيري تتألق بجلسة تصوير شبابية مبهرة

مشهد مؤلم بعد لقاء اب لابنته بعد 11 عاما

يا أسماء أنا أبوكي وبيضربوني.. مشهد مؤلم من محاولة أب لقاء ابنته

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنيا القمح ويٌقيل نائب رئيس المركز

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد معرض «أهلاً رمضان للملابس الجاهزة» بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة والسر في التتبيلة

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة

قبل رمضان.. 10خطوات لبدء صيام صحي للشهر الكريم

قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد