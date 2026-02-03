قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بالتنسيق مع شرطة المرافق.. رئيس حي الزهور يداهم أكبر مخزن لبيع الخردة وفرزة القمامة بسوق ال5000| شاهد

مداهمة لأكبر مخزن فرز قمامة بزهور بورسعيد
مداهمة لأكبر مخزن فرز قمامة بزهور بورسعيد
محمد الغزاوى

قاد اللواء أيمن صبحي قليني ،رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد  ، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق برئاسة الملازم أول باهر إيهاب، وقوة من أفراد قسم مرافق بورسعيد.

بناءاً على توجيهات السيد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، واستجابة لشكاوى المواطنين بحي الزهور ، بضرورة القضاء علي بؤر ومحال بيع الخردة وفرزة القمامة ومجابهة ظاهرة انتشار النباشين في شوارع بورسعيد لما له من أثار سلبية على المجتمع .

اللواء أيمن صبحي : لا تهاون مع المخالفين وحملاتنا مستمرة لمجابهة ظاهرة النباشين

استهدفت الحملة محال بيع الخردة وفرزة القمامة بسوق ال5000 ، وتم مصادرة المخالفات وازالة جانب من المحل وانذار صاحبه بإزالته بالكامل ،في المهلة المحددة ، وفي حال مخالفة التوجيهات سيتم هدم المكان بالكامل وإزالته وتعرضه للمسائلة القانونية .

كما تم التنبيه علي أصحاب الفروشات المخالفة وأماكن بيع الخردة بسوق ال5000 ،لازالتها بالكامل بعد ازالة جزء منها ومصادرة الاشغالات والمخلفات.

وشدد رئيس حي الزهور على ضرورة تطبيق القوانين والالتزام بها من قبل أصحاب التعديات ، ولا تهاون مع المخالفين ، وعدم السماح لأي شخص بالتعدي على حقوق المواطنين والدولة .

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي ومناطقه السكنية المختلفة .

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

كهربا

اتحبست عشان مستحقاتي.. كهربا يكشف تفاصيل صادمة عن أزمته في الكويت

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

أتوبيس

هيئة النقل العام بالقاهرة تنهى استعداداتها لشهر رمضان الكريم.. تفاصيل

إزالة التعديات بأسيوط

محافظ أسيوط: إزالة 5 حالات تعدٍ خلال المرحلة الأولى من الموجة 28

الذكاء الاصطناعي شريك أصيل في تطوير العلوم الإنسانية وبناء الوعي المعاصر

رئيس جامعة بورسعيد يفتتح المؤتمر العلمي الدولي الأول للذكاء الاصطناعي

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بمنيا القمح بتخفيضات 30 ٪

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

خريطة ألوان شتاء 2026.. 5 اختيارات تريندي لإطلالة مميزة كل يوم

لون
لون
لون

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

بشرى
بشرى
بشرى

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

