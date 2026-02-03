بالتنسيق مع شرطة المرافق.. رئيس حي الزهور يداهم أكبر مخزن لبيع الخردة وفرزة القمامة بسوق ال5000| شاهد

قاد اللواء أيمن صبحي قليني ،رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد ، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق برئاسة الملازم أول باهر إيهاب، وقوة من أفراد قسم مرافق بورسعيد.

بناءاً على توجيهات السيد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، واستجابة لشكاوى المواطنين بحي الزهور ، بضرورة القضاء علي بؤر ومحال بيع الخردة وفرزة القمامة ومجابهة ظاهرة انتشار النباشين في شوارع بورسعيد لما له من أثار سلبية على المجتمع .

اللواء أيمن صبحي : لا تهاون مع المخالفين وحملاتنا مستمرة لمجابهة ظاهرة النباشين

استهدفت الحملة محال بيع الخردة وفرزة القمامة بسوق ال5000 ، وتم مصادرة المخالفات وازالة جانب من المحل وانذار صاحبه بإزالته بالكامل ،في المهلة المحددة ، وفي حال مخالفة التوجيهات سيتم هدم المكان بالكامل وإزالته وتعرضه للمسائلة القانونية .

كما تم التنبيه علي أصحاب الفروشات المخالفة وأماكن بيع الخردة بسوق ال5000 ،لازالتها بالكامل بعد ازالة جزء منها ومصادرة الاشغالات والمخلفات.

وشدد رئيس حي الزهور على ضرورة تطبيق القوانين والالتزام بها من قبل أصحاب التعديات ، ولا تهاون مع المخالفين ، وعدم السماح لأي شخص بالتعدي على حقوق المواطنين والدولة .

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي ومناطقه السكنية المختلفة .