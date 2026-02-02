قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتنازل عن 7 مليون.. الدردير يثير الجدل بشأن رحيل دونجا عن الزمالك
وزير الأوقاف السابق: ليلة النصف من شعبان نفحة إيمانية عظيمة.. والمغفرة فيها عامة إلا للمشاحنين
لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء
لماذا ينجذب الرجال لامرأة أخرى؟.. استشاري علاقات أسرية تكشف مفاجأة
دعاء ليلة النصف من شعبان.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة
التضامن: زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه
متحدث الصحة: 150 مستشفى في 27 محافظة جاهزة لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة
رئيس شعبة الذهب: لا تسرع في البيع أو الشراء والأسعار مرشحة للصعود على المدى الطويل
كريستيانو رونالدو يتورط في أزمة بسبب كريم بنزيما
أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح
شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل
أفضل دعاء للميت في ليلة النصف من شعبان.. ردده بهذه الكلمات
بورسعيد تختتم مسابقاتها الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في حفل كبير

محمد الغزاوى

اختتمت محافظة بورسعيد اليوم فعاليات المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والتي شارك فيها 42 متسابقًا من 32 دولة حول العالم، من بينهم 3 متسابقين مصريين، حيث شهد حفل الختام أجواءً روحانية مميزة، وتضمن تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتقديم أكثر من فقرة للمديح النبوي في حب رسول الله، وسط ترديد المواطنين خلف المنشدين وتفاعل واسع داخل القاعة.

وشهدت فعاليات الحفل تكريم الفائزين في المسابقة المحلية، إلى جانب تكريم الفائزين في المسابقة الدولية، حيث حصدت مصر المراكز الثلاثة الأولى في فروع الإنشاد الديني، والأصوات الحسنة، وحفظ القرآن الكريم، في تأكيد جديد على ريادتها في خدمة كتاب الله والإنشاد الديني.


وخلال كلمته، أشاد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بالمستوى المتميز للمسابقة الدولية، مؤكدًا أن استضافة المحافظة لحفظة القرآن من مختلف دول العالم تمثل شرفًا كبيرًا لأبناء بورسعيد، وأن الهدف الأساسي من المسابقة لا يقتصر على الحفظ فقط، بل يمتد إلى العمل بكتاب الله، وتعزيز أواصر التعارف والتآلف بين الشعوب، وترسيخ رسالة مصر الداعية إلى السلام والمحبة.


واحتفى محافظ بورسعيد بالفائزين، وحرص على تهنئتهم والتقاط الصور التذكارية معهم، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لمثل هذه الفعاليات الدينية التي تعكس الوجه الحضاري والإنساني لمصر.


وحملت مسابقة بورسعيد الدولية في نسختها التاسعة اسم القارئ الشيخ الراحل محمود علي البنا، وأقيمت برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبإشراف الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والإعلامي عادل مصالحي، المدير التنفيذي للمسابقة.

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

