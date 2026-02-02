اختتمت محافظة بورسعيد اليوم فعاليات المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والتي شارك فيها 42 متسابقًا من 32 دولة حول العالم، من بينهم 3 متسابقين مصريين، حيث شهد حفل الختام أجواءً روحانية مميزة، وتضمن تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتقديم أكثر من فقرة للمديح النبوي في حب رسول الله، وسط ترديد المواطنين خلف المنشدين وتفاعل واسع داخل القاعة.

بورسعيد تختتم مسابقاتها الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في حفل كبير



وشهدت فعاليات الحفل تكريم الفائزين في المسابقة المحلية، إلى جانب تكريم الفائزين في المسابقة الدولية، حيث حصدت مصر المراكز الثلاثة الأولى في فروع الإنشاد الديني، والأصوات الحسنة، وحفظ القرآن الكريم، في تأكيد جديد على ريادتها في خدمة كتاب الله والإنشاد الديني.



وخلال كلمته، أشاد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بالمستوى المتميز للمسابقة الدولية، مؤكدًا أن استضافة المحافظة لحفظة القرآن من مختلف دول العالم تمثل شرفًا كبيرًا لأبناء بورسعيد، وأن الهدف الأساسي من المسابقة لا يقتصر على الحفظ فقط، بل يمتد إلى العمل بكتاب الله، وتعزيز أواصر التعارف والتآلف بين الشعوب، وترسيخ رسالة مصر الداعية إلى السلام والمحبة.



واحتفى محافظ بورسعيد بالفائزين، وحرص على تهنئتهم والتقاط الصور التذكارية معهم، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لمثل هذه الفعاليات الدينية التي تعكس الوجه الحضاري والإنساني لمصر.



وحملت مسابقة بورسعيد الدولية في نسختها التاسعة اسم القارئ الشيخ الراحل محمود علي البنا، وأقيمت برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبإشراف الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والإعلامي عادل مصالحي، المدير التنفيذي للمسابقة.