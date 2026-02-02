قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
إحالة التيك توكر شاكر محظور إلى محكمة الجنايات لحيازته المخدرات
محافظات

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع المجلس الإقليمي للصحة لمتابعة تطوير الخدمات الطبية

محافظ بورسعيد يترأس المجلس الإقليمي للصحة
محمد الغزاوى

ترأس اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اجتماع المجلس الإقليمي للصحة، لمتابعة مستجدات العمل بالقطاع الصحي بالمحافظة، وبحث سبل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، والدكتورة مروة حلاوة عضو مجلس النواب، وأعضاء المجلس  الإقليمي الصحي الدكتور حلمي العفني نقيب الأطباء البشريين بمحافظة بورسعيد، و الدكتور وليد عبد المقصود مدير مديرية الصحة، و الدكتور محمد السباعي مدير عام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
 

استعراض مقترح لاستكمال الوحدة المتكاملة لتشخيص و علاج امراض سرطان الدم  و تفعيل برامج زراعة النخاع العظمي

والدكتورة نسرين حسن مستشار بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتورة سالي انسي مدير عام فرع بورسعيد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والدكتورة نهى الدغيدي نائب رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية  والدكتورة أسماء نبيل المدير التنفيذي لمستشفى الجامعة، و الدكتور إيهاب الحنفي عميد كلية الطب، ودكتور رامي الفرارجي العلاج الحر و مسئولي الإسعاف وعدد من الجهات الطبية.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة سرعة الانتهاء من تجهيز وتشغيل الوحدة الصحية بمدينة سلام مصر، بما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتقديم خدمات صحية متكاملة لسكان المدينة.

كما تم استعراض مقترح استكمال إنشاء الوحدة المتكاملة لتشخيص وعلاج أمراض سرطان الدم، إلى جانب تفعيل برامج زراعة النخاع العظمي، في إطار حرص المحافظة على دعم المنظومة الصحية وتوفير خدمات علاجية متقدمة داخل بورسعيد.

وتضمنت فعاليات الاجتماع عرض مستجدات العمل بالقطاع الصحي، قدمه الدكتور حلمي العفني نقيب الأطباء البشريين بمحافظة بورسعيد، حيث تم مناقشة التحديات القائمة وسبل تطوير الأداء، إلى جانب بحث الآليات اللازمة لتقديم مزيد من التيسيرات للمرضى، خاصة فيما يتعلق بقطاع الإسعاف وتحسين سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

ومن جانبه، أوضح رئيس جامعة بورسعيد أن مستشفى جامعة بورسعيد هو صرح طبي تعليمي حديث تم افتتاحه لتعزيز الخدمة الصحية بسعة 540 سريرًا ويتم التشغيل حاليا  على مراحل وفقا للامكانيات المتاحة، هذا بالإضافة إلي دور مستشفى جامعة بورسعيد الرئيسي في تنمية المهارات الطبية والعملية للطلاب والأطقم الطبية من خلال التدريب المستمر

كما تم خلال الاجتماع استعراض أوجه المشاركة المجتمعية المقدمة من شركة المصرية لإنتاج البروبلين لصالح مستشفى الصدر، بما يدعم رفع كفاءة الخدمات الصحية وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة المواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد في ختام الاجتماع على أهمية تفعيل المبادرات الخاصة بتوعية الشباب قبل الزواج لمواجهة ارتفاع معدل الطلاق بين الشباب فى السنوات الأولى من الزواج.

ووجه  محافظ بورسعيد باستمرار المتابعة الدورية لكافة الملفات الصحية، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد المجلس الإقليمي للصحة

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

