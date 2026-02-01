محافظ بورسعيد ينعى شقيقة اللواء سمير فرج مستشار رئيس الجمهورية

نعى اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن والأسى، شقيقة اللواء دكتور سمير فرج، السيده الفاضله نجوي فرج التي وافتها المنية اليوم

وأكد محافظ بورسعيد أن الراحلة كانت مثالًا مشرفًا في الأخلاق والالتزام، وتحظى بمحبة وتقدير كل من عرفها،

وتقدم اللواء محب حبشي بخالص العزاء وصادق المواساة إلى اللواء سمير فرج، وجميع أفراد الأسرة ، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يمنح أهلها وذويها الصبر والسلوان و أن يجعل مثواها الجنة، وأن يجزيها خير الجزاء على ما قدمته من خير في حياتها