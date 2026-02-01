كبار وناشئين .. «حمص» يعلن مهام البطولة الشتوية للزعانف في بورسعيد

أعلنت منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ برئاسة إسلام حمص ، عن خريطة توزيع المهام ، في البطولة الشتوية للسباحة بالزعانف التي تنطلق يوم 10 فبراير الجاري .





حمص يعلن مهام البطولة الشتوية للزعانف فى بورسعيد

و قد جاءت التوزيعات كالآتي :



- تكليف ايهاب كذلك عضو مجلس إدارة منطقة بورسعيد بمهام مدير البطولة .

- تكليف الدكتورة أميرة رخا رئيس اللجنة الطبية بالمنطقة كمسؤل طبى بالبطولة .

- تكليف الدكتورة أميرة شرابى بالإشراف الكامل على الحكام .

- تكليف الدكتور أشرف الشافعى والدكتورة اية الحديدى عضوا مجلس الإدارة بالإشراف الفنى على البطولة .

- تكليف أميرة جمال و الاء السنبارى بالإشراف الميداني على حرم حمام السباحة .

- تكليف وفائي قمر المدرب الدولى بالإشراف على المنقذين وعوامل السلامة للسباحين .

- تكليف ايمان الجعيدى بالتغطية الإعلامية الكاملة للبطولة .

كما أعلنت المنطقة عن السماح بتواجد أولياء أمور السباحين فقط بمكان مخصص لهم لمشاهدة اللاعبين أثناء السباقات على سطح حمام السباحة .

هذا ومن المنتظر أن تقام البطولة بحمام السباحة الأوليمبي في المدينة الرياضية ببورسعيد ، تحت رعاية الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي، وسوف تحمل إسم كأس الشهيد يوسف محمد عبد الملك .

وتشمل البطولة المنافسات الأتية :

- بطولة الكبار وتقام خلال الفترة من 10 فبراير إلى 15 فبراير ، وتنطلق في تمام الساعة 9 صباحا .

- بطولة الناشئين وتشمل المراحل الأتية :

- مرحلة 10 و 11 سنة وتقام (ايام 10 و 11 فبراير الساعة 1 ظهرا)

- مرحلة 12 سنة (ايام 12 و 13 فبراير الساعة 1 ظهرا)

- مرحلة ١٣ سنة ( ايام 10 و 11 و 12 فبراير الساعة 1 ظهرا).

هذا ويجري العمل داخل منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ على قدم وساق من أجل الإنتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة ، والتي يتابعها لحظة بلحظة رئيس الإتحاد المصري.