محافظات

كبار وناشئين .. «حمص» يعلن مهام البطولة الشتوية للزعانف في بورسعيد

حمص يعلن مهام البطولة الشتوية للزعانف فى بورسعيد
حمص يعلن مهام البطولة الشتوية للزعانف فى بورسعيد
محمد الغزاوى

أعلنت منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ برئاسة إسلام حمص ، عن خريطة توزيع المهام ، في البطولة الشتوية للسباحة بالزعانف التي تنطلق يوم 10 فبراير الجاري .


 

حمص يعلن مهام البطولة الشتوية للزعانف فى بورسعيد

و قد جاءت التوزيعات كالآتي :


- تكليف ايهاب كذلك عضو مجلس إدارة منطقة بورسعيد  بمهام مدير البطولة .

- تكليف الدكتورة أميرة رخا رئيس اللجنة الطبية بالمنطقة كمسؤل طبى بالبطولة .

- تكليف الدكتورة أميرة شرابى بالإشراف الكامل على الحكام .

- تكليف الدكتور أشرف الشافعى والدكتورة اية الحديدى عضوا مجلس الإدارة بالإشراف الفنى على البطولة .

- تكليف أميرة جمال و الاء السنبارى بالإشراف الميداني على حرم حمام السباحة .

- تكليف وفائي قمر المدرب الدولى بالإشراف على المنقذين وعوامل السلامة للسباحين .

- تكليف ايمان الجعيدى بالتغطية الإعلامية الكاملة للبطولة .

كما أعلنت المنطقة عن السماح بتواجد أولياء أمور السباحين فقط بمكان مخصص لهم لمشاهدة اللاعبين أثناء السباقات على سطح حمام السباحة .

هذا ومن المنتظر أن تقام البطولة بحمام السباحة الأوليمبي في المدينة الرياضية ببورسعيد ، تحت رعاية الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي، وسوف تحمل إسم كأس الشهيد يوسف محمد عبد الملك .

وتشمل البطولة المنافسات الأتية :

- بطولة الكبار وتقام خلال الفترة من 10 فبراير إلى 15 فبراير ، وتنطلق في تمام الساعة 9 صباحا .

- بطولة الناشئين وتشمل المراحل الأتية : 
-  مرحلة 10 و 11 سنة وتقام (ايام 10 و 11 فبراير الساعة 1 ظهرا)

- مرحلة 12 سنة (ايام 12 و 13 فبراير الساعة 1 ظهرا)

- مرحلة ١٣ سنة ( ايام 10 و 11 و 12 فبراير الساعة 1 ظهرا).

هذا ويجري العمل داخل منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ على قدم وساق من أجل الإنتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة ، والتي يتابعها لحظة بلحظة رئيس الإتحاد المصري.

بورسعيد منطقة بورسعيد للغوص محافظة بورسعيد الزعانف

