أفضل قارئ ومبتهل.. استمرار فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن

واصلت فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني منافساتها القوية، وشهدت تنافسًا محتدمًا بين 42 متسابقًا من 32 دولة حول العالم، تسابقوا للفوز بلقب مسابقة بورسعيد الدولية وأفضل قارئ ومبتهل في العالم، وذلك خلال الاختبارات التي أُقيمت داخل المسجد العباسي، وسط حضور جماهيري واسع وأجواء روحانية مؤثرة.



وخاض المتسابقون المنافسات أمام لجنة تحكيم رفيعة المستوى من كبار علماء الأزهر الشريف، برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، وضمّت اللجنة عددًا من الحكام الأجانب، ما أضفى على المنافسات طابعًا دوليًا مميزًا، وعكس دقة التحكيم وعدالته بين جميع المشاركين.



استمرار فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية.. تنافس عالمي على لقب أفضل قارئ ومبتهل

وأنهى المتسابقون منافسات فرع الصوت الحسن في تلاوة القرآن الكريم والابتهال الديني، حيث سادت أجواء من البهجة والسعادة بين المواطنين، وعمّت أجواء روحانية خاصة داخل المسجد، تأثر فيها الحضور ببركة القرآن الكريم ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مشهد جمع بين التنافس الشريف والروح الإيمانية.



يُذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية تُقام هذا العام في دورتها التاسعة تحت اسم دورة الشيخ الراحل محمود علي البنا، وتُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والإعلامي عادل المصيلحي، وقد جرى افتتاح المسابقة يوم 30 يناير بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، على أن تستمر الفعاليات حتى يوم 2 فبراير، وتُختتم بحفل كبير يتم خلاله تكريم الفائزين.