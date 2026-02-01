قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء ترفض حرمان المرأة من الميراث أو المساواة مع الرجل
19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
طلاب الهندسة بجامعة العاصمة يحققون إنجازات عالمية في مسابقة المركبات الموفرة للطاقة |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أفضل قارئ ومبتهل.. استمرار فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن

استمرار فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية.. تنافس عالمي على لقب أفضل قارئ ومبتهل
استمرار فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية.. تنافس عالمي على لقب أفضل قارئ ومبتهل
محمد الغزاوى

واصلت فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني منافساتها القوية، وشهدت تنافسًا محتدمًا بين 42 متسابقًا من 32 دولة حول العالم، تسابقوا للفوز بلقب مسابقة بورسعيد الدولية وأفضل قارئ ومبتهل في العالم، وذلك خلال الاختبارات التي أُقيمت داخل المسجد العباسي، وسط حضور جماهيري واسع وأجواء روحانية مؤثرة.


وخاض المتسابقون المنافسات أمام لجنة تحكيم رفيعة المستوى من كبار علماء الأزهر الشريف، برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، وضمّت اللجنة عددًا من الحكام الأجانب، ما أضفى على المنافسات طابعًا دوليًا مميزًا، وعكس دقة التحكيم وعدالته بين جميع المشاركين.


استمرار فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية.. تنافس عالمي على لقب أفضل قارئ ومبتهل

وأنهى المتسابقون منافسات فرع الصوت الحسن في تلاوة القرآن الكريم والابتهال الديني، حيث سادت أجواء من البهجة والسعادة بين المواطنين، وعمّت أجواء روحانية خاصة داخل المسجد، تأثر فيها الحضور ببركة القرآن الكريم ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مشهد جمع بين التنافس الشريف والروح الإيمانية.


يُذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية تُقام هذا العام في دورتها التاسعة تحت اسم دورة الشيخ الراحل محمود علي البنا، وتُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والإعلامي عادل المصيلحي، وقد جرى افتتاح المسابقة يوم 30 يناير بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، على أن تستمر الفعاليات حتى يوم 2 فبراير، وتُختتم بحفل كبير يتم خلاله تكريم الفائزين.

بورسعيد مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم محافظة بورسعيد القرآن الكريم والابتهال الديني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

ترشيحاتنا

جوائز الفنون بمؤسسة فاروق حسني

9 فبراير..حفل توزيع جوائز الفنون بمؤسسة فاروق حسني للثقافة

مسلسل على قد الحب

رمضان 2026.. التشويق يسيطر على البرومو الرسمي لمسلسل «على قدّ الحب»

فؤاد عبدالواحد

فؤاد عبدالواحد يغني ألبومه الجديد لأول مرة بالرياض

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد