قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور
مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 31-1-2026.. النوم والعادي والمكيف
حفاظاً على الاستدامة.. مناخ بورسعيد يكثف جهوده على ممشي الكورنيش
خلال لقائه بطلبة الأكاديمية العسكرية.. الرئيس السيسي يؤكد أهمية ممارسة الرياضة وترسيخ ثقافتها بين المصريين
يسرا اللوزي: يوسف شاهين صاحب الفضل في دخولي عالم السينما والفن |فيديو
برلمانية تطالب بتوفير منظومة نقل جماعي منتظمة داخل مدينة كفر الدوار
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026 فى البنوك
سعر الذهب اليوم 31-1-2026
هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة
حلمي طولان يكشف كواليس عمل اللجنة الفنية باتحاد الكرة
الاتحاد السكندري يقترب من ضم الأنجولي مابولولو
محافظات

حفاظاً على الاستدامة.. مناخ بورسعيد يكثف جهوده على ممشي الكورنيش

للحفاظ علي الكورنيش واستمرار رفع كفاءته فرق مناخ بورسعيد الميدانية تكثف جهودها
للحفاظ علي الكورنيش واستمرار رفع كفاءته فرق مناخ بورسعيد الميدانية تكثف جهودها
محمد الغزاوى

 كلفت شيماء العزبي، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد ادارة الاشغالات بالحي بمتابعة الانضباط علي الممشي الساحلي "الكورنيش" حفاظاً علي استدامته.

جاء ذلك تحقيقاً لاهداف التنمية المستدامة المدرجة ضمن رؤية مصر 2030 وبعد افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش بورسعيد، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد

وهدفت الحملة إلى متابعة وازالة اية اشغالات وتعديات ومخالفات علي الكورنيش ؛ للحفاظ على مكتسبات التطوير واستدامة الكورنيش، بما يضمن ظهور الكورنيش في أبهى صورة حضارية تليق بالمدينة الباسلة خلال المناسبات الجارية ، وبما يعكس جهود الدولة في تطوير الواجهة البحرية وإعادة إحيائها كمتنفس حضاري وسياحي للمواطنين والزائرين.

للحفاظ علي الكورنيش واستمرار رفع كفاءته فرق مناخ بورسعيد الميدانية تكثف جهودها

وأكدت  رئيس حي المناخ أن هذه الحملات تأتي تكاملًا مع أعمال تطوير المرحلة الأولى من الكورنيش، الممتدة من أمام نادي الصيد وحتى مجمع المطاعم، والتي تشمل أرضيات حديثة، وأعمدة إنارة ديكورية، وإضاءات مخفية، وترميم السور الحجري وسلالم الشاطئ، بما يعزز الهوية البصرية للمدينة ويحافظ على استدامة ما تم إنجازه.

وأشارت إلى أن رفع كفاءة الكورنيش يأتي في سياق تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وخاصة ما يتعلق بتحسين جودة الحياة، ودعم السياحة، والحفاظ على البيئة، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية اليومية للحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري للمنطقة.

بورسعيد حي المناخ كورنيش بورسعيد محافظة بورسعيد

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

التوقيت الأمثل لشرب الماء قبل الأكل أم بعده؟ .. استشاري تغذية يجيب| فيديو

ما هو السبب اللي بيخليك ثابت ولا تخس؟.. إليك حل المشكلة | فيديو

ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو

فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

يسرا اللوزي

يسرا اللوزي: يوسف شاهين صاحب الفضل في دخولي عالم السينما والفن |فيديو

التوقيت الأمثل لشرب الماء قبل الأكل أم بعده؟ .. استشاري تغذية يجيب| فيديو

ما هو السبب اللي بيخليك ثابت ولا تخس؟.. إليك حل المشكلة | فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

