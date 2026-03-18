ختام الدورة الرمضانية للشعب الجمهوري بطهطا

أناب اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، كمال سليمان نائب المحافظ، لحضور حفل ختام الدورة الرمضانية الكبرى لحزب الشعب الجمهوري بالدائرة الرابعة “طهطا– طما– جهينة”.

وذلك بحضور النائب عمرو عويضة عضو مجلس النواب، وأحمد الشطوري رئيس مركز ومدينة طهطا، ورؤساء مراكز طما والمراغة وجهينة، وممثلي الشباب والرياضة، والأوقاف، وسط أجواء احتفالية ومشاركة من الشباب والأهالي.

وقد بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها السلام الوطني، ثم عروض فنية واستعراضية متنوعة أضفت أجواء من البهجة على الحضور، ثم انطلقت المباراة النهائية التي اتسمت بالحماس والندية بين الفريقين، وسط تشجيع جماهيري كبير.

ونقل نائب المحافظ تحيات السيد المحافظ للحضور جميعا، مؤكدا أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يسهم في تنشيط الحركة الرياضية، واكتشاف المواهب الشابة.

بما يعكس أهمية الرياضة كوسيلة لبناء جيل واعى ومتماسك، مشيرا إلى حرص المحافظة على دعم الأنشطة الرياضية والشبابية، وتعزيز روح التنافس الرياضي بين الشباب.

وفي ختام الحفل، تم تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في البطولة بالميداليات والكؤوس، كما تم تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم، والطلاب المتفوقين والمعلمين.

وذلك إلى جانب نماذج من ذوي الهمم، تقديرًا لعطائهم وتشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق والتميز، وقد شمل الختام ايضا إجراء سحب بالقرعة العلنية لتوزيع هدايا قيمة على الحضور.