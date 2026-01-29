رئيس شرق بورسعيد تقود حملة مكبرة على معقل للنباشين وتتحفظ على المضبوطات|شاهد

قادت سمر الموافي رئيس حي الشرق، بمحافظة بورسعيد يرافقها الأجهزة التنفيذية المعنية بالحي، حملة مسائية مكبرة استهدفت أحد المعاقل الغير القانونية التي تُستخدم في تجميع وتخزين الخردة (الفرزة)، وذلك امتداد شارع الشاحنات.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بمواصلة الحملات المكبرة للقضاء على المخالفات البيئية وكل ما يسيء للمظهر الحضاري للمدينة.

رئيس شرق بورسعيد تقود حملة مكبرة على معقل للنباشين وتشميعه والتحفظ على المضبوطات

وقد أسفرت الحملة عن:

ضبط أطنان من الخردة (الفرزة) للنباشين تم التحفظ عليها وتحميلها على سيارات الحي .



غلق وتشميع المخزن المخالفة.

وتعد هذه الأنشطة المخالفة مصدرًا رئيسيًا للتلوث البيئي، لما تسببه من أضرار جسيمة على البيئة المحيطة بالمواطنين، فضلًا عن تأثيرها السلبي على الصحة العامة والمظهر الحضاري لشوارع وميادين حي الشرق.

وأكدت رئيس حي الشرق بمحافظة بورسعيد أنه تم غلق وتشميع المخزن بالكامل، والقضاء نهائيًا على معقل الفريزة الوحيد بحي الشرق، في خطوة حاسمة تهدف إلى رفع كفاءة منظومة النظافة والحد من مصادر التلوث البيئي لتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضارى وتوفير بيئة حضرية نظيفة ومستدامة.

وأكدت رئيس حي الشرق استمرار الحملات المفاجئة صباحًا ومساءً، وعدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطنين أو تشويه صورة الحي والمدينة وبما يحقق تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان حياة أفضل ومستدامة.