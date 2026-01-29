قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منها ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. الفرق المتأهلة لملحق دوري أبطال أوروبا
ما هي أفضل ليلة في العام.. القدر أم النصف من شعبان؟
سماع دوي إطلاق نار وانفجارات يضربان محيط مطار نيامي الدولي بالنيجر
انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر
كواليس أزمة عواد في معسكر الزمالك ليلة مباراة بتروجت.. فيديو
كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل
انفراد| على طريقة أفلام الأكشن.. لصوص يحفرون نفقا ويسرقون 3 غرف كهرباء بمستشفى بحلوان
الولايات المتحدة.. الحكم بالسجن 15 عامًا لمتهم بالتواطؤ مع إيران
تصعيد خطير بين واشنطن وطهران.. الحرس الثوري يهدد برد غير مسبوق
كاتب صحفي: ترامب يتعامل مع مصر باحترام واضح ويعتبر القاهرة ليست طرفا في صراعاته
حشد عسكري وتهديدات محتملة.. ماذا تريد واشنطن من طهران ؟
لدينا خطط لكل السيناريوهات.. الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريحات ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التفاصيل الكاملة لسحب عينات من لحوم مطعم عقب تسمم حالتين ببورسعيد.. شاهد

تفاصيل تسمم فتاتين فى بورسعيد
تفاصيل تسمم فتاتين فى بورسعيد
محمد الغزاوى

شهد حى الزهور بمحافظة بورسعيد تحرك للاجهزة التنفيذية بالحي و الجهات المعنية  بناء على توجيهات  اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، وحفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين ، والتأكد من سلامة المواد الغذائية والأطعمة التي يتم تقديمها وبيعها للمواطنين عقب تعرض حالتين للتسمم وادعائهم تناول وجبتين من مطعم بنطاق الحي . 

وكشف اللواء أيمن صبحي ورئيس حى الزهور  ورد بلاغ من ادارة الطب الوقائي وهيئة سلامة الغذاء ببورسعيد ، بوجود حالتين اصابة بادعاء تسمم غذائي ، بعد تناولهن وجبة" فراخ بروستد وسلطة كلوسلو.

وأضاف رئيس حي الزهور انه علي الفور تم التوجه الي المطعم وسحب عينات من الفراخ والاغذية الموجودة في المطعم بواسطة اللجنة المرافقة لسيادته برئاسة الدكتور احمد زهران و الدكتورة نشوي الريس ، وتم ابداء الملاحظات والاشتراطات الصحية بالمطعم حتي يتم تلافيها.

وقال رئيس حى زهور بورسعيد أن الحملة كانت مفاجئة بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء ببورسعيد ، بعد شكوي بإصابة فتاتين بحالة تسمم غذائي بعد تناول وجبة غذائية قاما بشرائها من نفس المطعم.

 حملة مفاجئة على أحد المطاعم بمنطقة التعاونيات

 وأوضح رئيس الحي انه تم اعدام عدد من الاغذية الموجودة بالمطعم لتغير خواصها .

وأشار اللواء ايمن صبحي الى استمرار الحملات الرقابية لضبط الاسواق والتأكد من سلامة الغذاء المعروض بجميع المطاعم ومنافذ بيع الاغذية واللحوم والأسماك.

وعقب انتهاء الحملة توجه اللواء أيمن صبحي ،الى مجمع الشفاء الطبي للاطمئنان على الحالتين المصابتين ، وتحدث الي الطبيب المشرف علي علاجهن ، حتي اطمئن علي تماثلهن للشفاء و خروجهن من المستشفى بخير.

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ علي الصحة العامة وامان وسلامة اهالي الحي .

بورسعيد محافظة بورسعيد حي الزهور تعاونيات الزهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

محافظ القاهرة

عبر هذا الرابط .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

ترشيحاتنا

المرأة في مواجهة الفكر المتطرف.. ندوة بالمجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب

المرأة في مواجهة الفكر المتطرف.. ندوة بالمجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب

الدواجن

التليفونات مش أحسن من الفراخ.. منتجي الدواجن يطالب بفرض ضريبة على المستورد

مترو الأنفاق

القومية للأنفاق: خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا متوافرة بجميع خطوط المترو وLRT

بالصور

بعد صورها المفبركة ولجوئها للقضاء.. 10 اطلالات لـ ياسمين عبد العزيز

بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز
بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز
بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز

بالشبيكة الجرىء.. هيفاء وهبي فى أسبوع الموضة في باريس للأزياء2027

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

سعر هيونداي ماتريكس 2010 المُستعملة

هيونداي ماتريكس 2010
هيونداي ماتريكس 2010
هيونداي ماتريكس 2010

BYD تدرس التوسع في الهند للطلب المتزايد على السيارات الكهربائية

BYD
BYD
BYD

فيديو

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

حماس

توماس راسل: نزع سلاح حماس وضمان الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية عناصر معقدة في المرحلة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد