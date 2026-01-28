قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت
أمل حجازي: أنغام لازم تنتبه لاختياراتها لأن صوتها فيه إحساس ضايع
روسيا تعرب عن قلقها من الخطط الأمريكية لزيادة الضغط على كوبا
الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم.. تفاصيل
بعد انتهاء الحصر.. الخريطة الكاملة لتقسيم قيمة الإيجار القديم في القاهرة والمحافظات
محافظ بورسعيد يستعرض مقترح المشاركة المجتمعية للشركة المصرية لإنتاج البروبلين

محمد الغزاوى

استقبل اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، في إطار دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز دور المشاركة المجتمعية مسئولي الشركة المصرية لإنتاج البروبلين ببورسعيد، لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك لدعم القطاع الصحي بالمحافظة من خلال مبادرات المشاركة المجتمعية التي تنفذها الشركة

جاء اللقاء بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد الغندور مستشار المحافظة للمشروعات والعميد ياسر صيام المدير الإداري للشركة، والمهندس محمد القاضي رئيس القطاع الإداري، والدكتور عمرو الدسوقي مدير الإدارة الطبية، والأستاذة منه عصام مسئول المشاركة المجتمعية بالشركة

وخلال اللقاء، استعرض مسئولو الشركة أبرز المساهمات المجتمعية التي تقدمها في عدد من المجالات الحيوية، إلى جانب ملامح المقترح الخاص بالتعاون مع محافظة بورسعيد لدعم القطاع الصحي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على دعم كافة المبادرات الجادة التي تستهدف الارتقاء بالخدمات الصحية

و أشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة ستقدم كافة التيسيرات والدعم اللازم لتنفيذ أوجه التعاون المقترحة، بما يحقق الصالح العام ويعود بالنفع على أبناء بورسعيد

وأضاف اللواء محب حبشي أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد تطورات مستمرة في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، معربًا عن أمله في أن يشهد التعاون مع الشركة استمرارية وتوسعًا خلال المرحلة المقبلة

وفي ختام اللقاء، أكد مسئولو الشركة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية كمشاركة مجتمعية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظة بورسعيد

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

