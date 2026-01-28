استقبل اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، في إطار دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز دور المشاركة المجتمعية مسئولي الشركة المصرية لإنتاج البروبلين ببورسعيد، لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك لدعم القطاع الصحي بالمحافظة من خلال مبادرات المشاركة المجتمعية التي تنفذها الشركة

جاء اللقاء بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد الغندور مستشار المحافظة للمشروعات والعميد ياسر صيام المدير الإداري للشركة، والمهندس محمد القاضي رئيس القطاع الإداري، والدكتور عمرو الدسوقي مدير الإدارة الطبية، والأستاذة منه عصام مسئول المشاركة المجتمعية بالشركة

محافظ بورسعيد يستعرض مقترح المشاركة المجتمعية للشركة المصرية لإنتاج البروبلين

وخلال اللقاء، استعرض مسئولو الشركة أبرز المساهمات المجتمعية التي تقدمها في عدد من المجالات الحيوية، إلى جانب ملامح المقترح الخاص بالتعاون مع محافظة بورسعيد لدعم القطاع الصحي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على دعم كافة المبادرات الجادة التي تستهدف الارتقاء بالخدمات الصحية

و أشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة ستقدم كافة التيسيرات والدعم اللازم لتنفيذ أوجه التعاون المقترحة، بما يحقق الصالح العام ويعود بالنفع على أبناء بورسعيد

وأضاف اللواء محب حبشي أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد تطورات مستمرة في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، معربًا عن أمله في أن يشهد التعاون مع الشركة استمرارية وتوسعًا خلال المرحلة المقبلة

وفي ختام اللقاء، أكد مسئولو الشركة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية كمشاركة مجتمعية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظة بورسعيد