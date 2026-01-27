قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
14 ثانية .. فيديو الممرضة داخل ثلاجة الموتى يثير الجدل والقانون يرد
نهائيات دوري أبطال أوروبا.. اللحظات التي صنعت أساطير القرن الحادي والعشرين
مانشستر سيتي يضع عمر مرموش في مفترق الطرق.. هل يبقى النجم المصري أم يرحل؟
مفتي الجمهورية: التكفير وفوضى الفتاوى أخطر نتائج الانحراف الفكري
زوجة ياسر الطوبجي: الفنان يجري عملية دقيقة فى المعدة.. خاص
6 جامعات مصرية تفوز بمشروع EUSEEDS الأوروبي لتعزيز التوظيف والتحول الرقمي
شقق الإيجار القديم.. تطبيق الزيادة الجديدة يبدأ خلال أيام
قنصلية في نوك الشهر المقبل.. ماكرون يلتقي قادة الدنمارك وجرينلاند
ويتكوف: عودة «الممشطين الأمنيين» خطوة نحو السلام والازدهار في المنطقة
أنا مش مريضة نفسوية| القصة الكاملة لفيديو الممرضة والمشرحة: “سلم على طنط”.. أول تعليق
جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث مع وفد تركي تعزيز التعاون في 10 مجالات صناعية حيوية
جوارديولا يحسم الجدل.. مانشستر سيتي يغلق الباب أمام رحيل عمر مرموش
محافظات

محافظ بورسعيد يزور قوات الأمن ويقدم التهنئة بالذكرى 74 لعيد الشرطة

محافظ بورسعيد يزور قوات أمن بورسعيد ويقدم التهنئة لأفراد والضباط بالذكرى 74 لعيد الشرطة
محافظ بورسعيد يزور قوات أمن بورسعيد ويقدم التهنئة لأفراد والضباط بالذكرى 74 لعيد الشرطة
محمد الغزاوى

زار اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم ، دار قوات أمن بورسعيد ، حيث كان في استقباله اللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وذلك لتقديم التهنئة إلى قيادات وأفراد وضباط الشرطة، في إطار الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة المصرية، و تقديرًا لدورهم الوطني البارز وتضحياتهم المستمرة في سبيل حفظ الأمن والاستقرار وحماية مقدرات الوطن.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والعميد أركان حرب مظهر الهبيان، المستشار العسكري لمحافظة بورسعيد، والأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الضواحي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد.

وشهدت الزيارة أجواءً وطنية، حيث شملت مراسم الاستقبال أداء السلام الوطني، وعزف “سلام الشهيد” تخليدًا لأرواح أبطال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، في مشهد يعكس معاني الوفاء والتقدير لتضحيات رجال الأمن عبر مختلف العصور.

وخلال اللقاء، أعرب محافظ بورسعيد عن خالص تهانيه لرجال الشرطة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكدًا أن عيد الشرطة يجسد أسمى معاني البطولة والفداء، ويعبر عن تقدير الدولة المصرية للدور المحوري الذي تقوم به الشرطة في تحقيق الأمن وبسط الاستقرار، بما يهيئ المناخ الملائم لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة.

وأشار المحافظ إلى أن ما يبذله رجال الشرطة من جهود متواصلة لحماية المواطنين، يعكس مستوى عالٍ من الكفاءة والانضباط والوعي الوطني، مثمنًا التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لخدمة أبناء بورسعيد وتحقيق الصالح العام

وفي ختام الزيارة، دعا المحافظ المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يوفق رجال الشرطة في أداء رسالتهم السامية، وأن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، مشيدًا بما يقدمونه من تضحيات في سبيل رفعة الوطن وأمنه

