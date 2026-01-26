قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظة بورسعيد تحصد المركز الأول لجائزة مصر للتميز الحكومي

محافظ بورسعيد يهنىء " فريق العمل" الفائز من محافظة بورسعيد
محافظ بورسعيد يهنىء " فريق العمل" الفائز من محافظة بورسعيد
محمد الغزاوى

شهدت فعاليات حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة إعلان فوز محافظة بورسعيد بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في فئة أفضل فريق عمل، في إنجاز جديد يعكس تميز الأداء المؤسسي وروح العمل الجماعي داخل أجهزة المحافظة.

تقام المسابقة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي و اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، حيث ألقت الوزيرة الكلمة الافتتاحية للحفل، مؤكدة أن جائزة التميز الحكومي تمثل عنوانًا لإرادة التطوير ورسالة واضحة بأن الدولة المصرية تضع الكفاءة والجدارة في صدارة أولوياتها.

أشارت وزيرة التخطيط إلى أن رسالة  الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد أن المواطن هو محور التنمية، وأن الاستثمار في قدراته هو السبيل لبناء دولة قوية وحديثة، موضحة أن جائزة التميز الحكومي تعد أداة فاعلة في ترسيخ قيم النزاهة والإخلاص في الوظيفة العامة، وتحفيز الأداء المتميز داخل المؤسسات الحكومية.

ويعكس فوز محافظة بورسعيد بهذه الجائزة ثمرة الجهود المتواصلة التي تبذلها فرق العمل المختلفة بالمحافظة، والتي أثبتت أن العمل الجماعي الفعال يعد أحد أهم مفاتيح التطوير المؤسسي، حيث تتكامل الخبرات وتتنوع المهارات لتحويل التحديات إلى فرص، والأفكار إلى إنجازات ملموسة تخدم المواطنين وترتقي بجودة الخدمات المقدمة.

كما شهدت الدورة الحالية تأهل باقي فئات محافظة بورسعيد ضمن أفضل 10 مراكز على مستوى الجمهورية، بما يؤكد ريادة المحافظة وتميزها في مختلف مجالات الأداء الحكومي.

وأعرب اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد عن فخره بهذا الإنجاز، مشيدًا بجهود جميع العاملين بالمحافظة، ومؤكدًا استمرار العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من النجاحات.

