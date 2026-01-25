حي مناخ بورسعيد يزيل بروز مقهيين بشارع النصر | شاهد

قادت شيماء العزبي رئيس حي المناخ فى محافظة بورسعيد حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق قيادة العميد شادى محروس لازالة بروز لمقهيين من أكبر مقاهي الحي استجابة لشكاوى المواطنين

جاءت الحملة في إطار جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وتعزيز أهداف الاستدامة الحضرية وجودة الحياة

و نفذت رئيس مناخ بورسعيد الحملة بالأجهزة التنفيذية بحي المناخ لإزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات أمام الكافيهات بشارعي الناصر وأسوان بمشاركة شرطة المرافق وذلك ضمن خطة الحي لإعادة الانضباط بالشارع والالتزام بخطوط التنظيم وتحقيق بيئة حضارية مستدامة.

جاءت الحملة جاءت تنفيذًا لتكليفات اللواء أ.ح. محب حبشي، محافظ بورسعيد، بفرض الانضباط وتحسين البيئة العامة بالشوارع

رئيس مناخ بورسعيد تزيل بروز مقهيين بشارع النصر بمعدات الحي



و أسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات المخالفة الثابتة والمتحركة التي تعيق حركة السير، وتوسعة الشوارع لضمان انسيابية المرور وسهولة حركة المواطنين، وإزالة وصلات الكهرباء العشوائية والتنبيه على المخالفين بعدم تكرار المخالفات.



وأكدت رئيسة حي المناخ أن هذه الجهود تأتي ضمن العمل المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير بيئة حضارية وآمنة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.



و شددت على استمرار الحملات اليومية لضمان القضاء على جميع المظاهر العشوائية، وإعادة الانضباط للشوارع بما يعكس الوجه الحضاري لمدينة بورسعيد، ويضمن حركة مرورية سلسة وخدمات أفضل للجميع.

