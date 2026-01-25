قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف جعفر الأبرز.. شوبير يكشف كواليس انتقالات الزمالك ومصير الجهاز الفني
فخ الموهبة في كامب نو.. كيف سيحرم برشلونة الأهلي من ملايين حمزة عبد الكريم؟
تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي
عرض فالنسيا يُربك الحسابات.. "شوبير" يكشف موقف الأهلي النهائي من أليو ديانج ومصير التجديد
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب جزر فيجي دون تسجيل أضرار
متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. أمامك 8 ليالٍ انتهز الفرصة قبل رفع الأعمال
210 آلاف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. «سلامة الغذاء» تكثف الرقابة على الأسواق والموانئ والسلاسل التجارية
برقية تهنئة للرئيس السيسي من محافظ بورسعيد بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية
8 غيابات في صفوف الزمالك ضد المصري البورسعيدي بالكونفيدرالية
مليون زائر خلال يومين.. إقبال غير مسبوق على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57
وزير الري: "اليونسكو" ركيزة أساسية للتعاون في البحث وبناء القدرات
ننفرد بنشر تفاصيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج روماتيزم القلب عند الأطفال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

برقية تهنئة للرئيس السيسي من محافظ بورسعيد بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية

محمد الغزاوى

أرسل اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء محافظة بورسعيد وأجهزتها التنفيذية، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية، متمنيًا للرئيس دوام التقدم والازدهار والتنمية لمصرنا الحبيبة.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وإلى السادة الوزراء والمحافظين.

وأكد محافظ بورسعيد أن هذا اليوم يمثل رمزًا خالدًا للتضحية والفداء في تاريخ مصر، معربًا عن بالغ تقديره للدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مشيدا بجهودهم المتواصلة في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الدولة المصرية.

داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية بخطوات ثابتة نحو مستقبل أفضل.

محافظ بورسعيد يهنئ أبناء المحافظة والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ74

و بعث اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد، برقية تهنئة إلى أبناء محافظة بورسعيد، واللواء محمد الجمسي مدير أمن بورسعيد،والقيادات الأمنية ورجال الشرطة البواسل، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة المصرية.

وأكد محافظ بورسعيد أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تُجسد أسمى معاني التضحية والفداء، وتخلّد بطولات رجال الشرطة الذين سطروا بدمائهم الزكية ملحمة وطنية في الدفاع عن كرامة الوطن، مشيدًا بالدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة كافة أشكال الجريمة، بما يساهم في دعم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعرب المحافظ عن خالص تقديره لرجال الشرطة بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا أن ما يقدمونه من جهود مخلصة وتضحيات مستمرة يعكس روح الانتماء والمسؤولية الوطنية، ويسهم في ترسيخ دعائم الأمن والأمان بالمحافظة.

واختتم المحافظ تهنئته داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق رجال الشرطة في أداء رسالتهم السامية.

بورسعيد محافظة بورسعيد عيد الشرطة الشرطة المصرية

