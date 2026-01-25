"العزبي" تُشدّد على أصحاب المحال التجارية بمناخ بورسعيد بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية | شاهد

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ فى محافظة بورسعيد بقيادة شيماء العزبي رئيس الحى تنفيذ حملات متابعة وإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات بالشوارع والمناطق السكنية بنطاق الحي، ومنها شارع النصر و منطقة قشلاق السواحل في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وبمتابعة وتكليفات الأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ.

التحفظ على 5 استاند معدني و2 "تنده" خلال الحملة

أسفرت الحملة عن التحفظ علي عربات يد و طاولات خشبية و 5 استاند معدني و2 "تنده" وإيداعها بمخن الحي لحين استكمال الاجراءات القانونية، فضلاً عن إزالة الإشغالات المخالفة الثابتة والمتحركة التي تعيق حركة السير ، و توسعة الشوارع لضمان انسيابية المرور وسهولة حركة المواطنين، والتنبيه على المخالفين بعدم تكرار المخالفات.

وأكدت رئيسة حي المناخ فى بورسعيد أن هذه الجهود تأتي ضمن العمل المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير بيئة حضارية وآمنة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

و شددت رئيس الحى على استمرار الحملات اليومية لضمان القضاء على جميع المظاهر العشوائية، وإعادة الانضباط للشوارع بما يعكس الوجه الحضاري لمدينة بورسعيد، ويضمن حركة مرورية سلسة وخدمات أفضل للجميع.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري لحي المناخ، من خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للحي، بقيادة الأستاذة شيماء العزبي، للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع، وبمشاركة مدير وفريق العمل الميداني لإدارة الإشغالات بالحي.