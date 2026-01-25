قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف جعفر الأبرز.. شوبير يكشف كواليس انتقالات الزمالك ومصير الجهاز الفني
فخ الموهبة في كامب نو.. كيف سيحرم برشلونة الأهلي من ملايين حمزة عبد الكريم؟
تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي
عرض فالنسيا يُربك الحسابات.. "شوبير" يكشف موقف الأهلي النهائي من أليو ديانج ومصير التجديد
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب جزر فيجي دون تسجيل أضرار
متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. أمامك 8 ليالٍ انتهز الفرصة قبل رفع الأعمال
210 آلاف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. «سلامة الغذاء» تكثف الرقابة على الأسواق والموانئ والسلاسل التجارية
برقية تهنئة للرئيس السيسي من محافظ بورسعيد بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية
8 غيابات في صفوف الزمالك ضد المصري البورسعيدي بالكونفيدرالية
مليون زائر خلال يومين.. إقبال غير مسبوق على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57
وزير الري: "اليونسكو" ركيزة أساسية للتعاون في البحث وبناء القدرات
ننفرد بنشر تفاصيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج روماتيزم القلب عند الأطفال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس بورفؤاد: ازالة التعديات بمساكن الأمل ومحيط مسجد عباد الرحمن| صور

محمد الغزاوى

 قاد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة الجانبية من محيط مساكن الأمل ومسجد عباد الرحمن، في إطار جهود استعادة الانضباط وتحقيق سيولة مرورية وحركة آمنة للمواطنين، رافقه خلالها الأستاذ محمد درويش مدير إدارة الإشغالات.

وفي ضوء توجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ولاسيما التي تتعلق بالإشغالات ومخالفات الباعة الجائلين لتحقيق السيولة المرورية وفرض الانضباط.

بهنساوي : الأجهزة التنفيذية ماضية في تتفيذ حملات يومية  لمجابهة كافة أنواع التعديات

وخلال الحملة، وجه رئيس مدينة بورفؤاد بإزالة جميع التعديات المخالفة ، ورفع البضائع المفترشة على الأرصفة والممرات بين العمارات، مع إعادة فتحها أمام حركة المشاة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مدينة بورفؤاد ، أن الأجهزة التنفيذية المعنية ماضية فى تنفيذ حملات الإشغالات بشكل يومى ولن يتم التهاون مع أى مخالفة تعيق حركة المواطنين أو تؤثر على المظهر الحضارى للشارع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون وإعادة الانضباط إلى الشارع البورفؤادي.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي أن الطريق العام ملكاً للمواطنين، وأن الحملات تستهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة وتيسير حركة السير، مشددا على فتح الطرق لكونها محور مروري للسيارات والمشاة.

وخلال جولته، التقى رئيس مدينة بورفؤاد بعدد من المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم للحملة وجهود المدينة في إنهاء التعديات والاستجابة السريعة لمطالبهم.

بورسعيد بورفؤاد منطقة الامل الإشغالات

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

