رئيس بورفؤاد: ازالة التعديات بمساكن الأمل ومحيط مسجد عباد الرحمن| صور

قاد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة الجانبية من محيط مساكن الأمل ومسجد عباد الرحمن، في إطار جهود استعادة الانضباط وتحقيق سيولة مرورية وحركة آمنة للمواطنين، رافقه خلالها الأستاذ محمد درويش مدير إدارة الإشغالات.

وفي ضوء توجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ولاسيما التي تتعلق بالإشغالات ومخالفات الباعة الجائلين لتحقيق السيولة المرورية وفرض الانضباط.

بهنساوي : الأجهزة التنفيذية ماضية في تتفيذ حملات يومية لمجابهة كافة أنواع التعديات

وخلال الحملة، وجه رئيس مدينة بورفؤاد بإزالة جميع التعديات المخالفة ، ورفع البضائع المفترشة على الأرصفة والممرات بين العمارات، مع إعادة فتحها أمام حركة المشاة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مدينة بورفؤاد ، أن الأجهزة التنفيذية المعنية ماضية فى تنفيذ حملات الإشغالات بشكل يومى ولن يتم التهاون مع أى مخالفة تعيق حركة المواطنين أو تؤثر على المظهر الحضارى للشارع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون وإعادة الانضباط إلى الشارع البورفؤادي.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي أن الطريق العام ملكاً للمواطنين، وأن الحملات تستهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة وتيسير حركة السير، مشددا على فتح الطرق لكونها محور مروري للسيارات والمشاة.

وخلال جولته، التقى رئيس مدينة بورفؤاد بعدد من المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم للحملة وجهود المدينة في إنهاء التعديات والاستجابة السريعة لمطالبهم.