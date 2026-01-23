رئيس ضواحى بورسعيد: لا تهاون في مستوى النظافة وكفاءة المرافق |شاهد

قاد فوزي الوالي، رئيس حي الضواحي، بمحافظة بورسعيد حملة نظافة مكبرة وشاملة بمنطقة السيدة نفيسة القديمة، بالتنسيق الكامل مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، استهدفت رفع كفاءة المنطقة وتحسين مستوى النظافة العامة، من خلال تكثيف أعمال رفع المخلفات والقمامة، وكسح تجمعات المياه، بما يحقق بيئة آمنة وصحية للمواطنين، ويعكس المظهر الحضاري للمنطقة، وذلك ضمن خطة الحي للتدخلات السريعة والحاسمة بجميع مناطق الضواحى.



جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، برفع كفاءة منظومة النظافة العامة ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بجميع أحياء المحافظة

قاد رئيس الحي أعمال تطهير وتسليك خطوط الصرف الصحي وفتح خطوط الصرف الصحى وغرف التفتيش وكسح وشفط تجمعات المياه باستخدام سيارة كسح المياه التابعة للحى بمنطقة السيدة نفيسة القديمة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبمشاركة الفريق الميداني لإدارة المرافق والصرف الصحي، إلى جانب إدارات تحسين البيئة، وشئون البيئة، والمخلفات الصلبة، وذلك للقضاء على أي اختناقات أو طفح محتمل للمياه، وضمان كفاءة الشبكات واستقرار الخدمة، مع المتابعة المستمرة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بالمنطقة .



تأتي هذه الجهود ضمن تطبيق الخطة الموضوعة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بحي الضواحى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المدرجة ضمن رؤية مصر 2030، بما يساهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة، لصالح المواطنين والأجيال القادمة.

