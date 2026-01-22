بدأت مديرية الشئون الصحية فى محافظة بورسعيد تنفيذ تطوير شامل لمجمع محارق في إطار رعاية وزارة الصحة والسكان، وبتوجيهات وزير الصحة والسكان، و قطاع الطب الوقائي و الادارة المركزية لسئون البيئة وحرصًا على تطوير منظومة الصحة العامة وحماية البيئة.

يأتي هذا التطوير تحت إشراف د. وليد عبد المقصود مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد وبمتابعة مباشرة من د. محمد جودة – مدير الإدارة الوقائية وبالتنسيق الكامل مع إدارة النفايات الطبية الخطرةبالمديرية وذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وضمان التخلص الآمن والسليم من النفايات الطبية الخطرة طبقًا للاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة.

تطوير شامل لمجمع محارق بورسعيد في إطار دعم منظومة إدارة النفايات الطبية الخطرة

واكد الدكتور محمد جودة ان التطوير يشمل

تطوير و رفع كفاءة البنية التحتية لمجمع المحارق بالكامل بالاضافة الى تحديث وتحسين آليات التشغيل وتعزيز نظم الرقابة والمتابعة و الالتزام الكامل بمعايير السلامة المهنية وحماية البيئة.

وأضاف الدكتور محمد جودة ان التطوير خطوة مهمة نحو دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، وضمان التعامل الآمن مع النفايات الطبية بما يحافظ على صحة العاملين والمواطنين، ويتماشى مع استراتيجية الدولة ووزارة الصحة والسكان لتطوير منظومة إدارة النفايات الطبية الخطرة على مستوى الجمهورية.