ضبط مهندسة انتحلت صفة طبيب جلدية في بور سعيد

ضبطت حملة مكبرة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة بورسعيد مهندسة انتحلت صفة طبيب جلدية، وطبيب أسنان انتحل صفة طبيب تجميل، خلال المرور على عدد من مراكز التجميل الخاصة بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، وبناءً على تعليمات الأستاذ الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والأستاذ الدكتور وليد فتحي عبدالمقصود وكيل وزارة الصحة ببورسعيد.



وجاءت الحملة برئاسة الدكتور رامي الفرارجي مدير إدارة العلاج الحر، وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك برئاسة سماح فايد، وهيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتورة يسرا كسبة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات جسيمة شملت ممارسة المهنة دون ترخيص، والتحفظ على كميات كبيرة من الأدوية والحقن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، إضافة إلى ضبط مركز تجميل غير مرخص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.

وأكدت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية ببورسعيد استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مراكز التجميل والمنشآت الطبية الخاصة، وناشدت المواطنين عدم تلقي أي خدمات طبية إلا داخل منشآت مرخصة، مع ضرورة التأكد من وجود ترخيص إدارة العلاج الحر معلقًا في مكان واضح داخل المنشأة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.