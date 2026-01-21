استعدادًا لشهر رمضان .. «مناخ بورسعيد» يُواصل تنفيذ خطته لإعادة الانضباط بالشارع | صور

واصلت شيماء العزبي رئيس حى المناخ بمحافظة بورسعيد قيادة الأجهزة التنفيذية بالحي لتنفيذ حملات متابعة وإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات بالشوارع والمناطق السكنية بنطاق الحي، ومنها شارع العبور ومحال أبراج الاسكان الاجتماعي التابعة لمشروع "سكن لكل المصريين" المطلة علي الشارع ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،

وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات المخالفة الثابتة والمتحركة التي تعيق حركة السير ، و توسعة الشوارع لضمان انسيابية المرور وسهولة حركة المواطنين، والتنبيه على المخالفين بعدم تكرار المخالفات.

استعدادًا لشهر رمضان مناخ بورسعيد يُواصل تنفيذ خطته لإعادة الانضباط بالشارع

وأكدت رئيسة حي المناخ أن هذه الجهود تأتي ضمن العمل المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير بيئة حضارية وآمنة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

كما شددت على استمرار الحملات اليومية لضمان القضاء على جميع المظاهر العشوائية، وإعادة الانضباط للشوارع بما يعكس الوجه الحضاري لمدينة بورسعيد، ويضمن حركة مرورية سلسة وخدمات أفضل للجميع.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري لحي المناخ، من خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للحي، بقيادة شيماء العزبي، للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع، وبمشاركة مدير وفريق العمل الميداني لإدارة الإشغالات بالحي.