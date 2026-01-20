قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إحالة أوراق بائع ملابس مستعملة في بورسعيد إلى المفتي لإنهاء حياة شاب

محمد الغزاوى

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جمال سعيد الرحماني، وعضوية المستشار محمود زاهر الحسيني، والمستشار أحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية خالد خضير ووليد متولي، بإحالة أوراق المتهم أحمد السيد محمد إبراهيم، 40 سنة، بائع بالة، مقيم مساكن فاطمة الزهراء عمارة 126 حي الضواحي، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، مع استمرار حبسه على ذمة القضية.


 

إحالة أوراق بائع ملابس مستعملة فى بورسعيد إلى المفتي لاتهامه بقتل شاب والشروع في قتل والده 

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 22 / 6 / 2025 بدائرة قسم الضواحي بمحافظة بورسعيد، حيث نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه سمير سمير يوسف يوسف علي منصور، بعدما ألقى المتهم حيوانًا أليفًا «كلب» من شرفة مسكنه، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، فأشهر المتهم سلاحًا أبيض «سكين» وسدد طعنة نافذة لوالد المجني عليه استقرت بالبطن، ولدى تدخل المجني عليه للدفاع عن والده انهال عليه المتهم بالطعنات محدثًا إصابات أودت بحياته.

وأكدت أقوال الشهود صحة الواقعة ونسبت التعدي إلى المتهم قاصدًا قتل المجني عليه ووالده، فيما أثبتت تحريات المباحث أن المتهم بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة ونفذها مستخدمًا سكينًا ثم فر هاربًا.


وجاء في تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه تعرض لإصابات طعنية وقطعية أحدثت جرحًا نافذًا بالقلب أدى إلى نزيف دموي غزير تسبب في الوفاة، كما ثبت من التقرير الطبي إصابة والد المجني عليه بجرح طعني نافذ بالبطن، وأكد تقرير البصمة الوراثية تطابق آثار الدماء على السكين مع البصمة الوراثية للمجني عليه.


وأسندت النيابة العامة للمتهم اتهامات القتل العمد بغير سبق إصرار أو ترصد، والشروع في القتل، وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، وقررت المحكمة إحالة الأوراق إلى المفتي تمهيدًا للنطق بالحكم في جلسة لاحقة.

بورسعيد جنايات بورسعيد محكمة جنايات بورسعيد حوادث بورسعيد

