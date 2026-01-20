قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
ضحك ولعب.. الظهور الأول لصلاح في تدريبات ليفربول بعد أمم أفريقيا؟ |فيديو وصور
«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة
محافظات

خلال جولته بسلام مصر.. محافظ بورسعيد يوجه بسرعة تشغيل الوحدة الصحية والمتابعة الأسبوعية

محمد الغزاوى

تابع اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار جولته الميدانية الموسعة بمدينة سلام مصر شرق المحافظة والوقوف على احتياجاتهم على أرض الواقع وذلك برفقة اللواء أشرف السمليجي رئيس مدينة سلام مصر و العميد إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد و مديري المديريات و الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

محافظ بورسعيد: توفير سيارة سلع غذائية بالمدينة يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا

وخلال الجولة، وجه محافظ بورسعيد بسرعة تشغيل الوحدة الصحية بمدينة سلام مصر، حيث وجه محافظ بورسعيد بالبدء في تسجيل المواطنين القاطنين بالمدينة بالوحدة الصحية من خلال هيئة التأمين الصحي الشامل، وذلك استعدادٱ لتشغيل الوحدة و انتظام الخدمة، مع التأكيد على توافر الأطقم الطبية لتلبية احتياجات المواطنين في القطاع الطبي، وذلك بالتزامن مع تمركز سيارة إسعاف بالمدينة لسرعة تقديم خدمات الإسعاف للمواطنين، مع التأكيد على المتابعة الأسبوعية المستمرة لحين انتظام تقديم الخدمة الطبية بالكامل، بما يضمن توافر الرعاية الصحية اللائقة لأهالي المدينة.

وفي سياق آخر، وجه السيد المحافظ بتوفير سيارة لبيع السلع الغذائية الأساسية بمدينة سلام مصر، على أن تتواجد يوم الخميس من كل أسبوع، بدءٱ من الأسبوع القادم، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وفي السياق ذاته، شدد اللواء محب حبشي  على أهمية انتظام منظومة الخبز، ووجه بتوفير الخبز بالمدينة يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، لتلبية احتياجات المواطنين وضمان سهولة حصولهم على احتياجاتهم اليومية

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بمدينة سلام مصر، وتعمل على تحسين مستوى الخدمات بها في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لمطالب واحتياجات المواطنين، مشددًا على المتابعة المستمرة لكافة التوجيهات الصادرة خلال الجولة لضمان سرعة التنفيذ على أرض الواقع

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد سلام مصر

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

جمارك الهواتف المحمولة

موبايلات المغتربين تحت الرسوم .. قرار حكومي يشعل البرلمان | وتحركات عاجلة لوقف إلغاء الإعفاء الجمركي

مجلس النواب

طلب إحاطة أمام البرلمان ضد إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف: الأسعار تزداد محليا رغم القرار

جانب من اللقاء

رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنيء بدوي بانتخابه رئيسا لمجلس النواب

بالصور

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

