خلال جولته بسلام مصر.. محافظ بورسعيد يوجه بسرعة تشغيل الوحدة الصحية والمتابعة الأسبوعية

تابع اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار جولته الميدانية الموسعة بمدينة سلام مصر شرق المحافظة والوقوف على احتياجاتهم على أرض الواقع وذلك برفقة اللواء أشرف السمليجي رئيس مدينة سلام مصر و العميد إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد و مديري المديريات و الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

محافظ بورسعيد: توفير سيارة سلع غذائية بالمدينة يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا

وخلال الجولة، وجه محافظ بورسعيد بسرعة تشغيل الوحدة الصحية بمدينة سلام مصر، حيث وجه محافظ بورسعيد بالبدء في تسجيل المواطنين القاطنين بالمدينة بالوحدة الصحية من خلال هيئة التأمين الصحي الشامل، وذلك استعدادٱ لتشغيل الوحدة و انتظام الخدمة، مع التأكيد على توافر الأطقم الطبية لتلبية احتياجات المواطنين في القطاع الطبي، وذلك بالتزامن مع تمركز سيارة إسعاف بالمدينة لسرعة تقديم خدمات الإسعاف للمواطنين، مع التأكيد على المتابعة الأسبوعية المستمرة لحين انتظام تقديم الخدمة الطبية بالكامل، بما يضمن توافر الرعاية الصحية اللائقة لأهالي المدينة.

وفي سياق آخر، وجه السيد المحافظ بتوفير سيارة لبيع السلع الغذائية الأساسية بمدينة سلام مصر، على أن تتواجد يوم الخميس من كل أسبوع، بدءٱ من الأسبوع القادم، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وفي السياق ذاته، شدد اللواء محب حبشي على أهمية انتظام منظومة الخبز، ووجه بتوفير الخبز بالمدينة يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، لتلبية احتياجات المواطنين وضمان سهولة حصولهم على احتياجاتهم اليومية

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بمدينة سلام مصر، وتعمل على تحسين مستوى الخدمات بها في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لمطالب واحتياجات المواطنين، مشددًا على المتابعة المستمرة لكافة التوجيهات الصادرة خلال الجولة لضمان سرعة التنفيذ على أرض الواقع