قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
أحمد حسن: ساديو ماني يستحق جائزة خاصة لإنقاذ صورة الكرة الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اجتماع موسع لـ محافظ بورسعيد لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

اجتماع موسع لمحافظ بورسعيد بسلام مصر لتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
اجتماع موسع لمحافظ بورسعيد بسلام مصر لتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
محمد الغزاوى

استهل اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، جولته بمدينة سلام مصر شرق المحافظة، اليوم الثلاثاء، بعقد اجتماع موسع مع القيادات التنفيذية، وذلك بمقر جهاز مدينة بورسعيد الجديدة "سلام " ، لمراجعة الموقف التنفيذي لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، و ذلك بحضور اللواء أشرف السمليجي رئيس مدينة سلام مصر، و العميد اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد،  ومديري المديريات و الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

اجتماع موسع لمحافظ بورسعيد بسلام مصر لتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

ناقش المحافظ ، خلال الاجتماع منظومة الخدمات الأساسية بالمدينة، وعلى رأسها المرافق، والنظافة، والإنارة، والنقل والمواصلات، والأمن، والخدمات الصحية والتعليمية.

وأكد محافظ بورسعيد  على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على جودة الحياة للمواطنين.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن تحقيق الاستجابة الفورية لمطالب واحتياجات أهالي مدينة سلام مصر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات في المدن الجديدة.

ووجه المحافظ بتكثيف المرور الدوري على كافة القطاعات الخدمية، ووضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم، مؤكدًا أن الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد سلام مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

منتخب مصر

ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يستقبل رئيس ديوان الوقف السُّنِّي العراقي لبحث سُبل تعزيز التعاون العلمي والإفتائي

المفتي يستقبل رئيس ديوان الوقف السُّنِّي العراقي لبحث سُبل تعزيز التعاون العلمي والإفتائي

فضل الصيام في شعبان

حقيقة مضاعفة ثواب الصيام في شهر شعبان

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: أخلاقيات العمل ضرورة لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي

بالصور

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد