اجتماع موسع لـ محافظ بورسعيد لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

استهل اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، جولته بمدينة سلام مصر شرق المحافظة، اليوم الثلاثاء، بعقد اجتماع موسع مع القيادات التنفيذية، وذلك بمقر جهاز مدينة بورسعيد الجديدة "سلام " ، لمراجعة الموقف التنفيذي لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، و ذلك بحضور اللواء أشرف السمليجي رئيس مدينة سلام مصر، و العميد اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، ومديري المديريات و الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

اجتماع موسع لمحافظ بورسعيد بسلام مصر لتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

ناقش المحافظ ، خلال الاجتماع منظومة الخدمات الأساسية بالمدينة، وعلى رأسها المرافق، والنظافة، والإنارة، والنقل والمواصلات، والأمن، والخدمات الصحية والتعليمية.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على جودة الحياة للمواطنين.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن تحقيق الاستجابة الفورية لمطالب واحتياجات أهالي مدينة سلام مصر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات في المدن الجديدة.

ووجه المحافظ بتكثيف المرور الدوري على كافة القطاعات الخدمية، ووضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم، مؤكدًا أن الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.