فن وثقافة

ياسمين عبد العزيز :و ننسي اللي كان لازم يحافظ علي الصدارة العالمية

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ميرنا محمود

تمكنت الفنانة ياسمين عبد العزيز من تصدر قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة «شاهد».

احتل مسلسل «وننسى اللي كان» المركز الأول ضمن قائمة تضم 10 مسلسلات هي الأعلى مشاهدة في مصر.
طرحت منصة شاهد الحلقة 19 من مسلسل "وننسى اللي كان"، من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

و علقت ياسمين عبد العزيز عبر إنستجرام:وننسي الي كان لازم يحافظ علي الصدارة العالميه علي منصة شاهد.

وشهدت الحلقة عدد من الأحداث، ومنها قيام خالد سرحان بتهديد ياسمين عبد العزيز في حال عدم تسليمه الملف الخاص به، والذي يكشف انتحاله اسم  شخص آخر، بالإضافة عمله في بعض الاعمال المخالفه للقانون.


كما بدأت ياسمين عبد العزيز تصوير دورها ضمن احداث فيلمها الجديد، والذي يجمعها غريمتها شيرين رضا، وقد ظهرت علامات الغيرة عليها من قبل كريم فهمي، حيث اصر علي استبدالها فستان مفتوح ، وقد استجابت لذلك.  


مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ياسمين عبد العزيز وننسي الي كان الاعلي مشاهده مسلسل و ننسي الي كان

