مفاجأة مدوية.. ناصر منسي يتفوق على صلاح ومرموش في الموسم الحالي

قارن الناقد الرياضي خالد طلعت بين أرقام أسطورة الزمالك ناصر منسي و محمد صلاح وعمر مرموش في الموسم الحالي.

خالد طلعت

وكتب خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك “مفاجأة مدوية .. ناصر منسي في المركز الأول ويتفوق على صلاح ومرموش في المساهمات التهديفية في عام 2026”.

ويستعد فريق الزمالك لمباراته القادمة في الدوري المصري؛ بعد الفوز على الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمع الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويواجه الزمالك إنبي في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري، في ختام مباريات المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري.