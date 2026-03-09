قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ناقد رياضي: خوان بيزيرا تفوق على تريزيجيه وزيزو

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أن اللاعب خوان بيزيرا نجم الزمالك تفوق على ثنائي الأهلي.

خوان بيزيرا

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بالأرقام .. النجم البرازيلي خوان بيزيرا نجم الزمالك يتفوق على ثنائي الأهلي تريزيجيه وزيزو هذا الموسم".

وكان قد اقترح المعلق الرياضي أحمد الطيب، تجنيس البرازيلي خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك للعب باسم منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وكتب الطيب عبر حسابه على فيس بوك : اقترح الاهتمام بمشروع  تجنيس شرعى 100% لجناح الزمالك بيزيرا لصالح منتخب مصر  لا هو غلط ولا عيب ولا حرام بل هو شرعى و قانونى وأقوى منتخبات العالم تجنس لاعبين طبقاً للشروط  الدولية.

وأوضح : اسبانيا جنّست اللاعب البرازيلى دييجو كوستا مهاجم  اتليتكو مدريد بل وشارك كلاعب اسبانى امام منتخب وطنه الأصلى البرازيل وفى البرازيل فى كأس عالم 2014 بالمناسبة منتخب مصر اشرك لاعب مجنّس  و هو الحارس اليونانى (براسكوس ) فى كأس أمم افريقيا 1957، فازت مصر باللقب.

واختتم الطيب تصريحاته: بيزيرا لا يزال بعمر 22 سنة وأمامه مستقبل كبير كلاعب دولى بعد بقائه  المدة القانونية لشرعية التجنيس وكجناح ايمن وقت مشاركته سيكون محمد صلاح وزيزو قد اعتزلا  اللعب الدولى، ومرموش فى كامل عطائه اعملها يا ابوريدة، صفقة تجنيس فى المقص.

فهل يوافق العميد حسام حسن على هذا المقترح؟

خوان بيزيرا الزمالك الااهلؤ خالد طلعت

