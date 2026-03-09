وننسي اللي كان الحلقة 19 .. خالد سرحان يهدد ياسمين عبد العزيز

طرحت منصة شاهد الحلقة 19 من مسلسل "وننسى اللي كان"، من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وشهدت الحلقة عدد من الأحداث، ومنها قيام خالد سرحان بتهديد ياسمين عبد العزيز في حال عدم تسليمه الملف الخاص به، والذي يكشف انتحاله اسم شخص آخر، بالإضافة عمله في بعض الاعمال المخالفه للقانون.



كما بدأت ياسمين عبد العزيز تصوير دورها ضمن احداث فيلمها الجديد، والذي يجمعها غريمتها شيرين رضا، وقد ظهرت علامات الغيرة عليها من قبل كريم فهمي، حيث اصر علي استبدالها فستان مفتوح ، وقد استجابت لذلك.



مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.