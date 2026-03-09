قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إطلاق صواريخ من إيران ولبنان باتجاه الأراضي المحتلة.. وبابكو إنرجيز بالبحرين
ساديو ماني يعلق على تنظيف المسجد النبوي: خدمة بيوت الله شرف كبير
الإمارات: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية
هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية
أمريكا تزعم عدم استهدافها لآبار النفط الإيرانية
هل تتضاعف السيئات كالحسنات في شهر رمضان؟.. الإفتاء تجيب
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرتين في الربع الخالي والجوف
هل انتهت مغامرة كامويش في الأهلي مبكرا؟.. استبعاده المتكرر يثير علامات الاستفهام حول مستقبله مع توروب
تضحيات صنعت مجد .. 9 مارس يوم الشهيد
ماذا يحدث عند قراءة سورة الزلزلة في رمضان؟ 21 معجزة يغفل عنها كثيرون
هيومن رايتس ووتش: إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض في لبنان
تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش اليوم في الدوري المصري
فن وثقافة

وننسي اللي كان الحلقة 19 .. خالد سرحان يهدد ياسمين عبد العزيز

وننسي اللي كان
وننسي اللي كان
أحمد البهى

طرحت منصة شاهد الحلقة 19 من مسلسل "وننسى اللي كان"، من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وشهدت الحلقة عدد من الأحداث، ومنها قيام خالد سرحان بتهديد ياسمين عبد العزيز في حال عدم تسليمه الملف الخاص به، والذي يكشف انتحاله اسم  شخص آخر، بالإضافة عمله في بعض الاعمال المخالفه للقانون.


كما بدأت ياسمين عبد العزيز تصوير دورها ضمن احداث فيلمها الجديد، والذي يجمعها غريمتها شيرين رضا، وقد ظهرت علامات الغيرة عليها من قبل كريم فهمي، حيث اصر علي استبدالها فستان مفتوح ، وقد استجابت لذلك.  


مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.

وننسي اللي كان الحلقة 19 وننسي اللي كان ياسمين عبد العزيز خالد سرحان

