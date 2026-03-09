كزبرة يبكي بسبب أصدقائه في مسلسل بيبو

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل بيبو، بكى أحمد بحر الشهير بـكزبرة عندما شاهد زملاءه القدامى في مجزر الدجاج الذي تم فصله منه، وهم يقومون بجمع الأموال من أجل مساعدته في الحصول على المبلغ المطلوب لحل أزمته.

أزمة بيبو، تتمثل في حبس والدته (زينة منصور) التي قد تم القبض عليها بسبب الكمبيالات التي وقعتها لإبراهيم عمارة (محسن منصور) لكي تحصل على المال اللازم لفتح محل حواوشي أم بيبو، ليكون على بيبو أن يحصل على مبلغ 650 ألف جنيه، لكي تخرج من السجن، ليكون أول ما يفعله هو بيع المعدات في محل أم بيبو والبحث عن أي مصدر مال من أجل جمع المبلغ المطلوب، وهو ما أدى إلى أن تقوم رنا (نورين أبو سعدة) التي تقوم بمهام التسويق للمحل، بتقديم مساعدة مالية له.

مسلسل بيبو أحد إنتاجات شركة ميديا هب - سعدي جوهر، وهو بطولة جماعية بمشاركة أحمد بحر الشهير بـكزبرة وسيد رجب وهالة صدقي وأحمد سلطان ووليد فواز ونورين أبو سعدة وزينة منصور، منتج منفذ فيلم خانة ستوديوز، ومن تأليف تامر محسن وإخراج أحمد شفيق.

تدور أحداث المسلسل حول بيبو وهو شاب بسيط تنقلب حياته بعد حبس أمه، وظهور أبوه بعد غياب خمسة وعشرين عامًا، مما يدفعه إلى خوض رحلة قاسية لاكتشاف نفسه واختيار الطريق الذي يشبهه وإنقاذ حلمه من السقوط، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة Watch It، وON E الساعة 12:15 صباحًا وCBC الساعة 9:45 مساءً.