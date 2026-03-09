مسلسل على قد الحب الحلقة 19 .. عودة نيللى كريم .. وشريف سلامة يحاول كشف هوية محمد على رزق

شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل “على قد الحب” العديد من الأحداث التشويقية، خاصة فى حياة مريم وعودتها بشكل مفاجئ بعد اختفائها.

ومن أبرز أحداث الحلقة، عودة مريم (نيللى كريم ) بعد اختفائها المفاجئ وتدهور حالتها الصحية، وبدأ كريم (شريف سلامة) وصديقه شكري (أحمد ماجد) يشعران بالدهشة؛ خاصة بعد علمهما بأن مريم تتلقى العلاج لدى طبيب نفسي رغم سوء حالتها، وبالفعل حاول كريم مواجهة الطبيب (محمد علي رزق) لكنه تكتم في الحديث وقام كريم بتصوير شهادته المعلقة داخل العيادة؛ ليتأكد من هويته.

وحدثت مواجة بين مريم وكريم وفتح قلبه لها عن ظروفه وهروبه لإيطاليا بعد وفاة زوجته وابنته ووقت تعرفه على ندي (إلهام وجدي) ولم يشعر تجاهها بأي مشاعر حب لكنها كانت تحاول أن تحول التعامل المهني إالى عاطفي دون رغبته.

وتحاول ندى أن تدخل حياة كريم بأي شكل، وفكرت في استغلال المشاكل المالية بينه وبين شقيقه فؤاد (يوسف حشيش)، وعرضت عليه أن تشتري نصيبه بالمزرعة، ولكن والدتهما (ميمي جمال) وضعت لها حدودا قوية حتى تبتعد عنهما، وطرحت حلا على أولادها بأن يقدموا على طلب قرض بنكي.

مواعيد عرض مسلسل “على قد الحب”

يُعرض مسلسل “على قد الحب” يوميًا على شاشة CBC ومنصة Watch It في تمام الساعة 8:30 مساءً، مع إعادة في 2:45 صباحًا و3:45 عصرًا، كما يُعاد عرضه على CBC Drama الساعة 12:15 صباحًا، مع إعادة في 6:30 صباحًا و11:30 صباحًا و6:00 مساءً.

ويُعرض أيضًا على LBC وRotana Drama الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية، وعلى Zee Alwan الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية (8:00 مساءً بتوقيت GMT)، كما يتوافر عبر منصة TOD / beIN الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى Arabi TV الساعة 23:00 بتوقيت القدس (21:00 بتوقيت GMT)، بالإضافة إلى منصة Shofha.

أبطال مسلسل “على قد الحب”

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، وبطولة النجوم نيللي كريم وشريف سلامة، ويشاركهم في البطولة مها نصار، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داوود، محمود الليثي، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، رندا إبراهيم، ومحمود فايز.