مسلسل على قد الحب الحلقة 18 .. اختفاء نيللى كريم وكشف مخطط مها نصار

شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل “على قد الحب” ، العديد من الأحداث التى من المتوقع ان تقلب الأحداث لصالح مريم مع بداية اكتشاف خطة سارة.

بدأت الحلقة بكشف مخطط مراد (أحمد سعيد عبد الغني) الذى خططه ضد كريم (شريف سلامة) وتبديل اللحوم الى لحوم فاسدة قبل وصولها مطعمه ويعترف السائق امام المباحث انه تقاضي مبلغ مالى حتى يتم هذا الفخ.

وكشفت روان خطة شقيقتها سارة (مها نصار) وتحالفها مه مراد ضد مريم (نيللى كريم) واخبرت والدتهما (صفاء الطوخي) وفور مواجهتها سقطت من الصدمة بعد تعرضها لصدمة عصبية .

واختفت مريم بشكل مفاجيء بعد ان اخبرها والدها (محمد ابو داوود) خبر تعرض (صفاء الطوخي) لأزمة صحية ، ولكن اثناء قيادتها السيارة لتذهب لهم تركت السيارة واغراضها واختفت بشكل مفاجيء ، وتفاجيء والدها عندما رد عليه حارس العقار الذى كان تتواجد امام سيارتها واخبره بكل شيء واستلم والدها اغراضها وبدء فى البحث عنها رفقة كريم.

مواعيد عرض مسلسل “على قد الحب”

ويُعرض مسلسل “على قد الحب” يوميًا على شاشة CBC ومنصة Watch It في تمام الساعة 8:30 مساءً، مع إعادة في 2:45 صباحًا و3:45 عصرًا، كما يُعاد عرضه على CBC Drama الساعة 12:15 صباحًا، مع إعادة في 6:30 صباحًا و11:30 صباحًا و6:00 مساءً.

ويُعرض أيضًا على LBC وRotana Drama الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية، وعلى Zee Alwan الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية (8:00 مساءً بتوقيت GMT)، كما يتوافر عبر منصة TOD / beIN الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى Arabi TV الساعة 23:00 بتوقيت القدس (21:00 بتوقيت GMT)، بالإضافة إلى منصة Shofha.

أبطال مسلسل “على قد الحب”

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، وبطولة النجوم نيللي كريم وشريف سلامة، ويشاركهم في البطولة مها نصار، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داوود، محمود الليثي، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، رندا إبراهيم، ومحمود فايز.