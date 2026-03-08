قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما معنى نحن غرابا عك؟ .. إمام مسجد السيدة زينب يرد على سؤال طفل
مانشستر سيتي يشيد بتألق عمر مرموش بعد التأهل لربع نهائي كأس الاتحاد
السعودية تتصدى لـ 8 مسيرات.. وسقوط شظايا صاروخ بالبحرين
إعفاء مستشفيات الجامعات الحكومية من رسوم الترخيص في هذه الحالة.. مشروع قانون
أحمد موسى يسلم جوائز العمرة للفائزين بمسابقة «نورانيات قرآنية» .. شاهد
الإسماعيلي: طارق العشري طلب الرحيل عبر مكالمة هاتفية ووافقنا
عقدة نيوكاسل.. مرموش يقود مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
مرموش يسجل ثنائية .. مانشستر سيتي يطيح بـ نيوكاسل من كأس الاتحاد الإنجليزي
المنيا .. وزير الأقاف يعلن انطلاق الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة عقب شهر رمضان
هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان
من تركيا إلى أصدقائنا الإيرانيين: نتفهم خروج صاروخ عن مساره.. ويجب ألا تغامروا مجددا
أحمد موسى: أحيي دول الخليج على إجراءات منع تصوير الضربات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل على قد الحب الحلقة 18 .. اختفاء نيللى كريم وكشف مخطط مها نصار

نيللى كريم
نيللى كريم
تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل “على قد الحب” ، العديد من الأحداث التى من المتوقع ان تقلب الأحداث لصالح مريم مع بداية اكتشاف خطة سارة.

بدأت الحلقة بكشف مخطط مراد (أحمد سعيد عبد الغني) الذى خططه ضد كريم (شريف سلامة) وتبديل اللحوم الى لحوم فاسدة قبل وصولها مطعمه ويعترف السائق امام المباحث انه تقاضي مبلغ مالى حتى يتم هذا الفخ.

وكشفت روان خطة شقيقتها سارة (مها نصار) وتحالفها مه مراد ضد مريم (نيللى كريم) واخبرت والدتهما (صفاء الطوخي) وفور مواجهتها سقطت من الصدمة بعد تعرضها لصدمة عصبية .

واختفت مريم بشكل مفاجيء بعد ان اخبرها والدها (محمد ابو داوود) خبر تعرض (صفاء الطوخي) لأزمة صحية ، ولكن اثناء قيادتها السيارة لتذهب لهم تركت السيارة واغراضها واختفت بشكل مفاجيء ، وتفاجيء والدها عندما رد عليه حارس العقار الذى كان تتواجد امام سيارتها واخبره بكل شيء واستلم والدها اغراضها وبدء فى البحث عنها رفقة كريم.

مواعيد عرض مسلسل “على قد الحب”

ويُعرض مسلسل “على قد الحب” يوميًا على شاشة CBC ومنصة Watch It في تمام الساعة 8:30 مساءً، مع إعادة في 2:45 صباحًا و3:45 عصرًا، كما يُعاد عرضه على CBC Drama الساعة 12:15 صباحًا، مع إعادة في 6:30 صباحًا و11:30 صباحًا و6:00 مساءً.

ويُعرض أيضًا على LBC وRotana Drama الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية، وعلى Zee Alwan الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية (8:00 مساءً بتوقيت GMT)، كما يتوافر عبر منصة TOD / beIN الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى Arabi TV الساعة 23:00 بتوقيت القدس (21:00 بتوقيت GMT)، بالإضافة إلى منصة Shofha.

أبطال مسلسل “على قد الحب”

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، وبطولة النجوم نيللي كريم وشريف سلامة، ويشاركهم في البطولة مها نصار، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داوود، محمود الليثي، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، رندا إبراهيم، ومحمود فايز.

أحمد سعيد عبد الغني مها نصار نيللى كريم مواعيد عرض مسلسل “على قد الحب” مسلسل على قد الحب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

صورة ارشيفية

ارتفاع طفيف للذهب المحلي رغم تذبذب الأونصة العالمية.. وعيار 21 يلامس 7600 جنيه

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

محطة فاصلة في الإسلام .. الجامع الأزهر يحتفي بذكرى غزوة بدر الكبرى

الشيخ عويضة عثمان

كيف نتعلم الحوار والأدب في بيوتنا؟.. الشيخ عويضة عثمان يجيب

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

بتوجيهات الإمام الأكبر.. الأزهر يقدم التوأمين الحسن والحسين لإمامة المصلين في التراويح

بالصور

عربيتك القديمة هتبقى ذكية في عصر نظام "الترقية اللاحقة".. تعرف عليه ‏

نظام الترقية اللاحقة
نظام الترقية اللاحقة
نظام الترقية اللاحقة

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

تحولت من الأفضل إلى الأسوأ.. لاندو نوريس ينتقد تعديلات سيارات فورمولا 1

لاندو نوريس
لاندو نوريس
لاندو نوريس

سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر

فيديو

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد