محافظ بورسعيد: تنفيذ أكثر من 60% لأعمال إنشاء شلترين لإيواء الكلاب الضالة بالقابوطي على مساحة 2200م

أعلن اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، عن الانتهاء من تنفيذ أكثر من 60% من الأعمال الإنشائية الخاصة بإنشاء شلترين لإيواء الكلاب الضالة، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 2200 متر مربع بالقابوطي الجديد جنوب بورسعيد، في إطار خطة المحافظة للتعامل الحضاري والآمن مع ظاهرة الكلاب الضالة والحفاظ على الصحة العامة واستجابة لمطالب المواطنين في هذا الشأن.

جاء ذلك ضمن جولته التفقدية اليوم بعدد من المناطق لمتابعة الموقف التنفيذي في إنشاء عدد من المشروعات الجديدة بالمحافظة ورافق محافظ بورسعيد احمد زغلف رئيس حي الجنوب والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة

جاري البدء في طرح أعمال إنشاء " شلتر ثالث " على مساحة 1000م بالجنوب واستمرار العمل بشلتر مدينة بورفؤاد

وأوضح اللواء محب حبشي أن الأعمال الجارية تشمل إنشاء شلترين متكاملين وفقًا للاشتراطات البيطرية والمعايير المعتمدة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومناسبة لإيواء الكلاب الضالة والتعامل معها بصورة إنسانية

و أشار المحافظ إلى أنه جارٍ البدء في إجراءات طرح شلتر ثالث بمدينة بورفؤاد على مساحة 1000 متر مربع، دعمًا لمنظومة الإيواء وتعزيزًا لجهود المحافظة في هذا الملف الحيوي.

ووجه محافظ بورسعيد القائمين على تنفيذ الأعمال بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بالشلترين خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المعتمدة وجودة التنفيذ، مؤكدًا المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ على أرض الواقع.

وأكد محافظ بورسعيد أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤية محافظة بورسعيد لتحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة المواطنين وتطبيق أساليب التعامل الإنساني مع الحيوانات، بما يحافظ على سلامة وأمان المواطنين