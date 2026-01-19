محافظ بورسعيد يوجه بإصلاح خط صرف صحي ورصف الطريق بالمنطقة الصناعية | صور

تفقد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولته التفقدية بالمنطقة الصناعية، خط الصرف الصحي بالطريق المؤدي إلى منطقة سينمار، وذلك في إطار حرص المحافظة برفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات.



رافقه خلال الجولة اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية،و أحمد زغلف رئيس حي الجنوب،والمهندسة عزيزة طايع رئيس قطاع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

محافظ بورسعيد يوجه بإصلاح خط صرف صحي ورصف الطريق بالمنطقة الصناعية

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة إصلاح كسر خط الصرف الصحي وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة على نفقة المنطقة الصناعية على الفور، بما يضمن معالجة المشكلة بشكل جذري ومنع تكرارها مستقبلًا.

ووجه المحافظ برصف الطريق المؤدي إلى منطقة سينمار بطول 550 مترًا، على نفقة مصنع سينمار بهدف تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والمركبات، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.